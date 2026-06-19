NEET-UG के री-एग्जाम में हिजाब-पगड़ी पहन सकते हैं या नहीं? NTA ने ड्रेस कोड जारी किया, परीक्षा के नियम जानिए

नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के लिए साख का सवाल बन गया है. नर्परीक्षा के आयोजन के लिए विभिन्न एजेंसियों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित किया गया है. बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है.

पुनर्परीक्षा 21 जून को दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक होगी.

NTA ने अभ्यर्थियों को 11 से 1:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया.

प्रवेश द्वार ठीक 1:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे.

NEET UG re-exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 जून को होने वाले नीट-यूजी री-एग्जाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा को बिना किसी विवाद के संपन्न कराने के लिए NTA ने सख्त ड्रेस कोड और नियमों की घोषणा भी की है. परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए छात्रों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है.

NTA ने कड़ा ड्रेस कोड लागू किया

NTA ने कपड़ों को लेकर बहुत ही कड़े नियम बनाए हैं ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की चीटिंग या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट छिपाने की गुंजाइश न रहे. परीक्षा केंद्र के भीतर जूते पहनकर जाने की अनुमति नहीं है. छात्रों को केवल कम हील वाली सैंडल या चप्पल पहनकर ही आना होगा. उम्मीदवारों को केवल आधे बाजू के शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ते पहनने की इजाजत है. कपड़ों पर किसी भी तरह के बड़े बटन, जिप, पॉकेट या बहुत ज्यादा कढ़ाई नहीं होनी चाहिए.

पारंपरिक या धार्मिक पोशाक को लेकर भी NTA ने नियम स्पष्ट किए हैं. जो छात्र अपनी धार्मिक परंपरा या आस्था के अनुसार विशेष पोशाक जैसे कि हिजाब या पगड़ी पहनते हैं उन पर कोई रोक नहीं है. लेकिन, ऐसे छात्रों को सामान्य रिपोर्टिंग समय से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि उनकी गहन सुरक्षा जांच की जा सके.

NEET UG परीक्षा में क्या ले जा सकते हैं?

एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के भीतर केवल कुछ चुनिंदा चीजों को ही ले जाने की अनुमति है. NTA की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड, जिस पर पोस्टकार्ड साइज फोटो चिपका हो, ले जा सकते हैं. अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए अतिरिक्त पासपोर्ट साइज तस्वीरें ले जा सकते हैं. ओरिजिनल सरकारी आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट ले जा सकते हैं. पारदर्शी पानी की बोतल साथ ले जा सकते हैं. यदि कोई छात्र दिव्यांग श्रेणी में आता है, तो उसे संबंधित दस्तावेज साथ लाने होंगे.

NEET UG परीक्षा में क्या नहीं ले जा सकते हैं?

NTA ने ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बताया है जो यदि किसी परीक्षार्थी के पास मिलती है तो उसे रीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है. कोई भी छात्र मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड या कैलकुलेटर नहीं ले जा सकता. किसी भी तरह का कागज, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेन, स्केल, या राइटिंग पैड नहीं ले जा सकते. बता दें कि परीक्षा हॉल में रफ काम के लिए पेन और कागज NTA द्वारा ही दिए जाएंगे. कंगन, अंगूठी, झुमके,

चेन, हार, बेल्ट, बटुए, धूप का चश्मा भी नहीं ले जा सकते.

20 जून को मॉक ड्रिल आयोजित करेगी NTA

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) नीट-यूजी पुनर्परीक्षा का सुचारु, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने की तैयारियों के तहत शनिवार, 20 जून को देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित करेगी. एजेंसी ने बताया है कि गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस बलों और ‘एस्कॉर्ट’ टीम को सौंपी गई है. NTA ने बताया है कि पुनर्परीक्षा 21 जून को दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक 'कागज-कलम' माध्यम से आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी शाम 6.20 बजे तक परीक्षा दे सकेंगे.

एनटीए ने कहा है कि परीक्षा का निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित दो लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है. परीक्षा की निगरानी भी वास्तविक समय में की जाएगी.

समय से पहले पहुंचने की अपील

एनटीए ने कहा है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और मौजूदा गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं. इसमें निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बैकअप, पर्याप्त बिजली, पंखों की व्यवस्था, परीक्षा कक्षों में दीवार घड़ियां, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और सेंटर पर चिकित्सा सहायता शामिल हैं. एजेंसी ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीनें और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की गई है. एनटीए ने अभ्यर्थियों को 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया है. परीक्षा एजेंसी ने बताया है कि प्रवेश द्वार ठीक 1:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.