Twitter
Advertisement
Headlines

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

KBC 17 में पहले कंटेस्टेंट का 25 लाख पर थमा सफर, 50 लाख के सवाल पर कर दिया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय

High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना

Numerology: ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान

सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर

Rashifal 13 August 2025: आज मकर और मीन वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल

आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

बिहार चुनावः 14 प्रतिशत यादव वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा, कौन देगा चुनौती?

दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

KBC 17 में पहले कंटेस्टेंट का 25 लाख पर थमा सफर, 50 लाख के सवाल पर कर दिया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

KBC 17 में पहले कंटेस्टेंट का 25 लाख पर थमा सफर, 50 लाख के सवाल पर कर दिया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

Rashifal 13 August 2025: आज मकर और मीन वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल

आज मकर और मीन वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय

हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय

High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना

High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना

Numerology: ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान

ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

MCC Counselling 2025: MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर NEET UG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है. यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 13, 2025, 09:07 AM IST

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

NEET UG Counselling 2025

TRENDING NOW

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर NEET UG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस रिजल्ट में अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग प्रोसेस के पहले राउंड में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के सीट अलॉटमेंट के डिटेल्स शामिल हैं. 

MCC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले राउंड के तहत कुल 26,608 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन उपलब्ध ऑफिशियल रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर लें. अगर प्रोविजनल रिजल्ट में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसकी सूचना 13 अगस्त 2025 को सुबह 11:00 बजे से पहले mccresultquery@gmail.com ईमेल के माध्यम से DGHS को दी जानी चाहिए जिसके बाद रिजल्ट को फाइनल माना जाएगा.

उम्मीदवारों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना होगा और ऑफिशियल MCC से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद दी आवंटित कॉलेज/संस्थान में रिपोर्ट करना होगा.

NEET UG 2025 Round 1 Result पीडीएफ कैसे चेक और डाउनलोड करें?

उम्मीदवार राउंड 1 NEET UG 2025 काउंसलिंग रिजल्ट को चेक और डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं .
2: होमपेज पर UG Medical Counselling के लिंक पर क्लिक करें।
3: Round 1 UG 2025 Provisional Result वाला लिंक ढूंढें और उसपर क्लिक करें.
4: अपना पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटल्स का इस्तेमाल करके अपने अलॉटमेंट डिटेल्स को चेक कर लें.

यहां क्लिक करके चेक करें पहले काउंसलिंग राउंड का रिजल्ट

उम्मीदवारों के लिए अहम सलाह

MCC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे फाइनल रिजल्ट जारी होने और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद ही आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करें. उम्मीदवारों को केवल प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर कॉलेजों से संपर्क नहीं करना चाहिए. आगे की अपडेट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in को चेक करना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IPL 2025 GT Retained List: शुभमन गिल समेत इन 5 प्लेयर्स को गुजरात ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
IPL 2025 GT Retained: शुभमन गिल समेत इन 5 प्लेयर्स को गुजरात ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
November Festival Calendar 2024: व्रत-त्‍योहारों से भरा है नवंबर का महीना, जानें भाईदूज, छठ पूजा से लेकर सभी की सटीक तारीख
व्रत-त्‍योहारों से भरा है नवंबर का महीना, जानें भाईदूज, छठ पूजा से लेकर सभी की सटीक तारीख
Eye Safety Tips For Diwali: आंखों के लिए खतरनाक है पटाखों से निकलने वाला धुआं, हो सकती हैं ये 5 बड़ी समस्याएं
आंखों के लिए खतरनाक है पटाखों से निकलने वाला धुआं, हो सकती हैं ये 5 बड़ी समस्याएं
Deadpool And Wolverine OTT Release: अब हिंदी में देख पाएंगे ये धांसू फिल्म, यहां जानें कब और कहां
Deadpool And Wolverine OTT Release: अब हिंदी में देख पाएंगे ये धांसू फिल्म, जानें कब और कहां
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय
हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय
High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना
High Uric Acid वालों का और भी बुरा हाल कर सकती हैं ये 5 दालें, आज से ही छोड़ दें खाना
Numerology: ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान
ससुराल में राजाओं वाले ठाठ से रहते हैं इस मूलांक के लड़के, खूब मिलता है प्यार और सम्मान
सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर
सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर
आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है
आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE