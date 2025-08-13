NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

MCC Counselling 2025: MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर NEET UG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है. यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ...

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर NEET UG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस रिजल्ट में अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग प्रोसेस के पहले राउंड में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के सीट अलॉटमेंट के डिटेल्स शामिल हैं.

MCC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले राउंड के तहत कुल 26,608 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन उपलब्ध ऑफिशियल रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर लें. अगर प्रोविजनल रिजल्ट में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसकी सूचना 13 अगस्त 2025 को सुबह 11:00 बजे से पहले mccresultquery@gmail.com ईमेल के माध्यम से DGHS को दी जानी चाहिए जिसके बाद रिजल्ट को फाइनल माना जाएगा.

उम्मीदवारों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना होगा और ऑफिशियल MCC से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद दी आवंटित कॉलेज/संस्थान में रिपोर्ट करना होगा.

NEET UG 2025 Round 1 Result पीडीएफ कैसे चेक और डाउनलोड करें?

उम्मीदवार राउंड 1 NEET UG 2025 काउंसलिंग रिजल्ट को चेक और डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं .

2: होमपेज पर UG Medical Counselling के लिंक पर क्लिक करें।

3: Round 1 UG 2025 Provisional Result वाला लिंक ढूंढें और उसपर क्लिक करें.

4: अपना पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटल्स का इस्तेमाल करके अपने अलॉटमेंट डिटेल्स को चेक कर लें.

यहां क्लिक करके चेक करें पहले काउंसलिंग राउंड का रिजल्ट

उम्मीदवारों के लिए अहम सलाह

MCC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे फाइनल रिजल्ट जारी होने और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद ही आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करें. उम्मीदवारों को केवल प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर कॉलेजों से संपर्क नहीं करना चाहिए. आगे की अपडेट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in को चेक करना चाहिए.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.