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NEET UG 2026: NTA ने जारी की नीट यूजी परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप, neet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

NEET UG City Intimation Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने  NEET UG 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. नीचे दिए गए लिंक से फटाफट डाउनलोड करें...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 13, 2026, 10:27 AM IST

NEET UG 2026: NTA ने जारी की नीट यूजी परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप, neet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

NEET UG City Intimation Slip 2026 (Image: Official Website Screengrab)

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NEET UG City Intimation Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने  NEET UG 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. सिटी इंटीमेशन स्लिप केवल उम्मीदवारों को यह जानकारी देता है कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी, वहीं सिटी स्लिप एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशानिर्देश शामिल होती हैं. एनटीए बाद में नीट यूजी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा.

NEET UG 2026 परीक्षा भारत के 552 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी. यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे. इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की देखरेख में आयोजित की जाती है. 

NEET UG City Intimation Slip 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट  neet.nta.nic.in पर जाएं.
- Advance City Intimation for NEET(UG)-2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने लॉगइन क्रेडेंशियल को एंटर करें.
- सिटी स्लिप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सेव करके रख लें.

NEET UG City Intimation Slip 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

अगर किसी उम्मीदवार को एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो उन्हें एनटीए के दिए गए हेल्पलाइन नंबरों  011-40759000/ 011-69227700 पर कॉल करना चाहिए या neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल भेजना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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