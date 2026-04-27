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NEET Admit Card 2026: क्या नीट यूजी परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग? इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

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NEET Admit Card 2026: क्या नीट यूजी परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग? इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

NEET Admit Card 2026: एनटीए ने नीट यूजी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और 3 मई को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है, ऐसे में जानें एग्जाम पैटर्न और क्वॉलिफाइंग कटऑफ...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 27, 2026, 09:59 AM IST

NEET Admit Card 2026: क्या नीट यूजी परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग? इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

NEET UG Admit Card 2026 (Image Credit: Canva)

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NEET Admit Card 2026:  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 दिन रविवार को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. नीट यूजी की परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.

NEET Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करना होगा. एडमिट कार्ड में आवंटित परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जैसी जानकारियां दी गई होंगी. एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन किसी भी समस्या से बचने के लिए एडमिट कार्ड और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर उम्मीदवार एनटीए को हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं.

NEET UG Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

NEET Admit Card 2026: एग्जाम पैटर्न 

एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है. इसके अलावा उन्हें एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी लाना होगा. यह आधार कार्ड , वोटर कार्ड, पैन कार्ड या एडमिट कार्ड के NEET UG निर्देश में दिया गया कोई और भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी जिसमें कुल 180 सवाल पूछे जाएंगे जो कुल 720 नंबरों के होंगे. परीक्षा की अवधि 3 घंटे की है. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी. हर सही जवाब पर चार नंबर दिए जाएंगे जबकि हर गलत जवाब पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे.

NEET Admit Card 2026: क्वॉलिफाइंग कटऑफ

इस परीक्षा में फिजिक्ट, केमेस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे. सबसे बड़ा हिस्सा बायोलॉजी का होगा जिससे कुल 90 प्रश्न आएंगे. वहीं, फिजिक्स और केमेस्ट्री से 45-45 प्रश्न पूछे जाएंगे. NEET UG 2026 के लिए क्वालीफाइंग कटऑफ निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही रहने की उम्मीद है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 परसेंटाइल, ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 40 परसेंटाइल और दिव्यांग सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 परसेंटाइल रखा जा सकता है. कटऑफ क्लियर करने वाले उम्मीदवार काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले पाएंगे, लेकिन इससे किसी भी मेडिकल या डेंटल इंस्टीट्यूट में सीट की गारंटी नहीं मिलती.

एनटीए ने उम्मीदवारों को लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल एनटीए और नीट वेबसाइट्स को नियमित तौर पर देखने की सलाह दी जाती है. NEET UG भारत भर में ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्री लेवल की परीक्षा है और इसका आयोजन नेशनल मेडिकल कमीशन के मार्गदर्शन में किया जाता है.

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