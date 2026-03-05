NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

NEET UG 2026: NEET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही खत्म होने वाली है. जानें फॉर्म भरने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत...

NEET UG 2026: देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली NEET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही खत्म होने वाली है. इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को 8 मार्च 2026 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा करना होगा. यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आयोजित करता है. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें आखिरी समय में तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय सीमा से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.

NEET UG 2026 अहम तारीखें-

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख: 8 फरवरी 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 8 मार्च, 2026 (रात 9:00 बजे तक)

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 8 मार्च, 2026 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन संशोधन की समयावधि: 10 मार्च से 12 मार्च 2026 तक

NEET UG 2026 परीक्षा की तारीख: 3 मई, 2026

NEET UG 2026: एग्जाम डिटेल्स

यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि कुल 180 मिनट (3 घंटे) की होगी जो दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी. यह परीक्षा असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित कई भाषाओं में होगी.

NEET UG 2026 के अंतर्गत आने वाले कोर्स

भारत भर में कई ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए NEET UG स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस), बैचलर्स ऑफ वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी(BVSc and AH), बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी(BUMS), बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (BSMS), बैचलर ऑफ होम्योपेथिक मेडिसिन एंड सर्जरी

(BHMS) जैसे कोर्स शामिल हैं.

NEET UG 2026: एप्लीकेशन फीस

नीट यूजी की फीस कैटिगरी के मुताबिक अनुसार अलग-अलग होता है-

सामान्य वर्ग: ₹1,700

सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर): ₹1,600

अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/PwBD/थर्ड जेंडर: ₹1,000

भारत के बाहर के उम्मीदवारों के लिए शुल्क: ₹9,500

NEET UG 2026 के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक https://examinationservices.nic.in/neetc2026/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFcFR+natXIEjJ1rCf6DMgOr0FO08ClwO9m4YYQvMGcVT

NEET UG 2026: अहम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट

एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए-

- हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीर

- स्कैन की गई साइन

- वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ

- जन्मतिथि के प्रमाण के लिए कक्षा 10 का सर्टिफिकेट

- कक्षा 12 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट

- कैटिगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और NEET UG 2026 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें.

