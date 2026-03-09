NEET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक भर पाएंगे फॉर्म

NEET Last Date of Registration 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेजुएट कोर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. जानें कब तक भर पाएंगे फॉर्म...

NEET Last Date of Registration 2026: अगर आप नीट 2026 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और अभी तक इसका फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेजुएट कोर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. उम्मीदवार अब 11 मार्च 2026 तक रात 9 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 मार्च 2026 थी. आवेदन शुल्क जमा करने की विंडो 11 मार्च को रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी.

NEET UG भारत भर के मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS, BDS और दूसरे ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है. NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. बता दें NEET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 8 फरवरी 2026 को NTA के ऑफिशियल पोर्टल पर शुरू हुआ था.

NEET Last Date of Registration 2026: आवेदन की प्रक्रिया के चरण

उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और आवेदन शुल्क का भुगतान करना शामिल था. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना होगा. लॉगिन करने के बाद आवेदकों को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी और परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं देनी होंगी. फॉर्म जमा करने से पहले उन्हें हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो, साइन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे.

NEET Last Date of Registration 2026: करेक्शन विंडो और अगले चरण

एनटीए 10 से 12 मार्च 2026 तक नीट यूजी 2026 के एप्लीकेशन में सुधार की सुविधा देगा जिससे उम्मीदवार अपने जमा किए गए फॉर्म के कुछ डिटेल्स में करेक्शन कर पाएंगे. हालांकि, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे अहम पर्सनल डिटेल्स को नहीं बदला जा सकेगा. करेक्शन विंडो बंद होने के बाद एजेंसी सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करेगी. जिसे अप्रैल में जारी किए जाने की उम्मीद है.

NEET UG परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी और इसका रिजल्ट भी उसके बाद जारी किया जाएगा. भारत में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और कई आयुष प्रोग्राम सहित मेडिकल के ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए NEET UG एकमात्र नेशनल एंट्रेंस एग्जाम बनी हुई है.

