NEET UG 2026: नीट यूजी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक, फॉर्म भरते वक्त न करें ऐसी गलतियां

NEET UG 2026: NEET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फटाफट अप्लाई कर सकते हैं. जानें फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान देना होगा...

NEET UG 2026: नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 मार्च 2026 को बंद होने वाली है. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

NEET UG 2026 अहम तारीखें

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख: 8 फरवरी 2026

आवेदन करने की आखिरी तारीख: 8 मार्च 2026 (रात 9:00 बजे तक)

शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख: 8 मार्च 2026 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन में संशोधन की तारीख: 10 मार्च से 12 मार्च 2026

परीक्षा की तारीख: 3 मई 2026

NEET UG 2026 परीक्षा के डिटेल्स

परीक्षा की अवधि: 180 मिनट (3 घंटे)

परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

परीक्षा का तरीका: पेन एंड पेपर मोड

परीक्षा की भाषाएं: असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू

NEET UG 2026 एप्लीकेशन फीस

सामान्य वर्ग: ₹1,700

सामान्य इकोनॉ़मिकली वीकर सेक्शन (EWS)/ ओबीसी–नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL): ₹1,600

अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/दिव्यांग(PwBD)/थर्ड कैटिगरी:₹1,000

भारत के बाहर के कैटिगरी: ₹9,500

NEET UG 2026 फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक https://examinationservices.nic.in/neetc2026/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFcFR+natXIEjJ1rCf6DMgOr0FO08ClwO9m4YYQvMGcVT

NEET UG 2026 फॉर्म भरते समय इन गलतियों से बचें

पर्सनल डिटेल्स को सही से भरें- फॉर्म के सबमिशन से पहले हमेशा अपना नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम और कैटिगरी का मिलान अपने 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से कर लें.

गलत फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करना- ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए साइज और फॉर्मेट में तस्वीर और साइन अपलोड करें. इसके अलावा फॉर्म भरने के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें.

पेमेंट फेल या अधूरा लेनदेन- फीस के भुगतान के दौरान पेज को रिफ्रेश न करें. कंफर्मेशन पेज की प्रतीक्षा करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

गलत कैटिगरी का चयन करना- जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस चुनने से पहले अपनी वैलिड जाति या कैटिगरी सर्टिफिकेट की सावधानीपूर्वक जांच कर लें.

अंतिम समय पर फॉर्म जमा करना- सर्वर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से कम से कम 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें और ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. neet.nta.nic.in को नियमित रूप से देखते रहने से स्टूडेंट्स को NEET UG 2026 से संबंधित सभी घोषणाओं की जानकारी मिलती रहेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से