NEET UG 2026 Fee Refund: किस कैटिगरी के स्टूडेंट को कितने रुपये लौटाएगी NTA? जानें रिफंड क्लैम करने का सबसे आसान तरीका

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NEET UG 2026 Fee Refund: एनटीए NEET UG 2026 के फीस रिफंड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जल्द ही लिंक एक्टिव करने वाला है. जानें किस स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा वापस...
NEET UG 2026 Fee Refund: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NEET UG 2026 के फीस रिफंड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जल्द ही लिंक एक्टिव करने वाला है. जो स्टूडेंट्स 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने बैंक डिटेल्स सबमिट करके अपने बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन फीस का रिफंड पा सकेंगे. फीस रिफंड की यह प्रक्रिया पेपर लीक विवाद के बाद 3 मई को आयोजित नीट यूजी की परीक्षा रद्द होने के बाद शुरू की गई है. हालांकि, एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि फीस रिफंड में बैंक सर्विस फीस शामिल नहीं होगी.
एनटीए पहले ही ऐलान कर चुका है कि नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक स्टूडेंट्स को नीट यूजी 2026 के रि-एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी. इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने का अनुमान हैं. यह परीक्षा 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. यह रि-एग्जाम अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, असमिया, कन्नड़ और ओडिया सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी.
एनटीए ने कहा है कि रि-एग्जाम के लिए आवंटिक एग्जाम सेंटर पिछले सेंटर से अलग हो सकता है. इसके अलावा उम्मीदवारों को मूल आवेदन प्रक्रिया के दौरान चयनित परीक्षा माध्यम को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह शहर के विकल्पों और केंद्र की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. रिफंड पोर्टल पर लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवारों को लॉगइन करके अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा.
नीट यूजी 2026 फीस रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- NEET की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
- एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
- Fees Refund या Bank Details Update के लिंक पर क्लिक करें.
- बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करें.
- सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को सावधानी से चेक कर लें.
- फॉर्म सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज की पीडीएफ फाइल को सेव कर लें.
सामान्य: ₹1,700
ओबीसी: 1,600 रुपये
ईडब्ल्यूएस / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी: ₹1,600
NRI: ₹9,500
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिफंड प्रक्रिया, शहर वरीयता अपडेट, एडमिट कार्ड और रि-एग्जाम प्रोग्राम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in को नियमित रूप से देखते रहें.
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