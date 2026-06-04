NEET UG 2026: नीट यूजी एग्जाम का सिटी इंटीमेशन स्लिप कब जारी होगा? जानें किस तारीख से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड

NEET UG 2026: 21 जून को होने वाले नीट यूजी के रि-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में जानें कब जारी होगा सिटी स्लिप और कब से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड...

NEET UG 2026: नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2026 का रि-एग्जाम अब 21 जून को होने वाला है. इससे पहले NEET यूजी का आयोजन 3 मई को देशभर के एग्जाम सेंटर्स में किया गया था. परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक की खबरें सामने आई थीं, जिसकी वजह से एनटीए ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दोबारा इसे आयोजित करने की घोषणा की थी.

अब उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. एडमिट कार्ड से पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी किया जाता है जिससे उम्मीदवारों को यह पता चलता है कि उनका एग्जाम किस शहर में होगा. इससे उन्हें समय से ट्रैवल प्लानिंग करने में मदद मिलती है. एनटीए ने जब 3 मई को परीक्षा का आयोजन किया था तो इसके लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप 20 अप्रैल को जारी की गई थी. इस तरह से अगर देखा जाए तो करीब 15 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी किया जाता है. ऐसे में अब 21 जून को होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के लिए एनटीए 7 या 8 जून को सिटी स्लिप को जारी कर सकता है. सिटी स्लिप के अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नजर बनाकर रखनी चाहिए.

NEET UG 2026: कैसे डाउनलोड कर सकते हैं नीट यूजी का सिटी इंटीमेशन स्लिप?

उम्मीदवार अपना नीट यूजी रि-एग्जाम का सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर NEET UG City Intimation Slip का लिंक ढूंढें और उसपर क्लिक करें.

- यहां अपने लॉगइन से जुड़े सभी जरूरी डिटेल्स एंटर करें और सिटी स्लिप डाउनलोड करें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

नीट यूजी की परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 तक आयोजित की जाएगी. एनटीए ने पहले ही बताया है कि नीट यूजी रि-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ लाना जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनसे कोई जरूर ऑफिशियल अपडेट मिस न हो, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर चेक करते रहना चाहिए.



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