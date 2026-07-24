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'मेहनत करने वालों के साथ...', NEET टॉपर्स ने खोला दिल, पेपर लीक और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कह दी बड़ी बात

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'मेहनत करने वालों के साथ...', NEET टॉपर्स ने खोला दिल, पेपर लीक और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कह दी बड़ी बात

NEET UG 2026 के री-एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स के पेपर लीक के बाद एग्जाम रद्द होने से लेकर मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन तक पर रिएक्शन्स सामने आए हैं, जानें किसने क्या कहा...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 24, 2026, 12:04 PM IST

'मेहनत करने वालों के साथ...', NEET टॉपर्स ने खोला दिल, पेपर लीक और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कह दी बड़ी बात

पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, NEET टॉपर्स ने क्या कहा? (Image Credit: ANI/AI)

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  • पीएम मोदी ने  फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कही बात
  • 9वीं रैंक लाने वाले टॉपर ने पीएम के फैसले का किया स्वागत
  • खुद को प्रदर्शन से अलग तक, पढ़ाई कर दूसरी रैंक लाए थे पांशुल
  • AIR 1 वाले वाले टॉपर आर्यन गुप्ता ने प्रदर्शन को बताया लोकतंत्र का अहम हिस्सा

पेपर लीक की घटनाओं को लेकर देशभर में छात्रों के बीच नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट्स परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही है. अब NEET UG 2026 के री-एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स की इस मुद्दे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

9वीं रैंक लाने वाले टॉपर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के फैसले पर क्या कहा?

नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम में ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल करने वाले गौरव सिंह ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं का स्टूडेंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है. अगर ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाती है, तो इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी. इससे स्टूडेंट्स का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा और वे बिना किसी डर या चिंता के अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकेंगे.

टॉपर गौरव सिंह ने सुनाई अपनी सक्सेस स्टोरी

गौरव सिंह ने अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर की. उन्होंने बताया कि NEET की तैयारी के दौरान उन्होंने निरंतरता और अनुशासन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया. उनका मानना था कि एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय रोजाना नियमित रूप से पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है. उन्होंने लगातार टेस्ट दिए, अपनी गलतियों पर काम किया, टीचर्स की सलाह पर अमल किया और बार-बार रिवीजन किया. करीब दो साल की तैयारी के बाद उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में इस परीक्षा में उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की है. 

गौरव ने नीट उम्मीदवारों को भविष्य के लिए टिप्स भी दिए. उन्होंने कहा कि NEET उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए और तैयारी के दौरान अनुशासन बनाए रखना चाहिए. सफलता के रास्ते में अगर छोटी-मोटी असफलता आए भी तो उससे निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ने में ही समझदारी होती है. 

पांशुल बंसल ने प्रदर्शन से खुद को अलग रख पढ़ाई पर किया फोकस

नीट यूजी के री-एग्जाम में दूसरी रैंक लाने वाले पांशुल बंसल ने देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से खुद को अलग रखने का फैसला किया था. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेन एग्जाम रद्द होने के बाद शुरुआत में उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने री-एग्जाम को अपनी तैयारी और स्कोर सुधारने के मौके के तौर पर देखा. उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि अगर वह प्रदर्शन में जाने के बजाय घर पर रहकर पढ़ाई करें, तो अपनी तैयारी और परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं. री-एग्जाम में बंसल ने 715 नंबर लाकर दूसरी पोजीशन हासिल की थी. 

एग्जाम रद्द होने पर खूब रोए थे टॉपर आर्यन, बोले- 'विरोध लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा'

NEET UG 2026 के री-एग्जाम में पहली रैंक होल्डर आर्यन गुप्ता ने भी परीक्षा रद्द होने के बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे. उन्होंने बताया कि इससे उन्हें काफी निराशा हुई और वह काफी रोए. लेकिन बाद में भाई की सलाह पर उन्होंने अमल किया और इसे एक मौका मानकर दोबारा पढ़ाई शुरू की. उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार 715 नंबर लाकर वह पूरे देश में फर्स्ट रैंक होल्डर बने. 

आर्यन गुप्ता ने कहा- परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा देने से उन्हें पर्सनल फायदा जरूर हआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेपर लीक को सही ठहराया जाए. उन्होंने कहा कि विरोध और असहमति लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी घटनाओं के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाएंगे. हर व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जरूरी यह है कि उन कमियों को पहचाना जाए और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए.

यह भी पढ़ें- Tear Gas में आखिर ऐसा होता क्या है जो आंखों से निकलवा देता है आंसू? जानें किस युद्ध में पहली बार हुआ था इस्तेमाल

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