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NEET PG Result 2026 को लेकर क्या है अपडेट? NBEMS कभी भी जारी कर सकता है आंसर की और रिस्पॉन्स शीट

NEET PG Result 2026 को लेकर क्या है अपडेट? NBEMS कभी भी जारी कर सकता है आंसर की और रिस्पॉन्स शीट

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NEET PG Result 2026 को लेकर क्या है अपडेट? NBEMS कभी भी जारी कर सकता है आंसर की और रिस्पॉन्स शीट

NEET PG Result 2026: NBEMS जल्द ही नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर सकता है. जानें इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर क्या है अपडेट...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 11, 2026, 01:47 PM IST

NEET PG Result 2026 को लेकर क्या है अपडेट? NBEMS कभी भी जारी कर सकता है आंसर की और रिस्पॉन्स शीट

NEET PG Result 2026 कब आएगा? (Image Credit: Canva)

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NEET PG Result 2026: NEET PG की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने रिजल्ट के साथ-साथ आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का भी इंतजार कर रहे हैं. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) जल्द ही नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर सकता है.

करीब 2.65 लाख एमडी और एमएस एस्पिरेंट्स के लिए इसे जारी किया जाएगा. एक बार जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर इसे अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से एक्सेस किया जा सकता है. 

NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की गई थी. वहीं, बिजली और टेक्निकल दिक्कतों की वजह से जो उम्मीदवार जयपुर के एग्जाम सेंटर में इस तारीख को यह परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके लिए 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई थी. ऑफिशियल ब्रोशर के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड नीट पीजी 2026 का रिजल्ट 30 सितंबर को जारी करेगा. 

सुप्रीम कोर्ट के मेडिकल एग्जाम की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए दिए गए निर्देश के बाद, ऐसा पहली बार होगा जब NBEMS NEET PG 2026 की आंसर की उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के साथ जारी करेगा. इसमें NBEMS क्वेश्चन आईडी नंबर, सही जवाब, उम्मीदवारों के रिस्पॉन्स, प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन वाइज रिस्पॉन्स भी जारी करेगा. NEET PG की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इस्तेमाल करके उम्मीदवार अपने अनुमानित स्कोर्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे.

NEET PG Result 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे NEET PG 2026 की आंसर की? 

कैंडिडेट्स NEET PG 2026 की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर NEET PG 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- एक नया पेज खुलेगा. यहां NEET PG 2026 answer key के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपने लॉगइन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.
- NEET PG 2026 की आंसर की आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. अपने आंसर की को चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसे डाउनलोड कर लें. 

उम्मीदवारों को हर सही सवाब के लिए 4 नंबर मिलेंगे, जबकि हर गलत जवाब पर एक नंबर काट लिए जाएंगे. NEET PG का एंट्रेंस एग्जाम देशभर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है.

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