NEET PG 2026: नीट पीजी आंसर की का काउंटडाउन शुरू, जानें संभावित टाइमलाइन और जरूरी डिटेल्स

NEET PG 2026: NBEMS के इस हफ्ते के आखिर तक NEET PG 2026 का आंसर की जारी करने की संभावना है. जानें उम्मीदवार कैसे अपने संभावित नंबरों को कर पाएंगे कैलकुलेट...

NEET PG 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) के इस हफ्ते के आखिर तक NEET PG 2026 का आंसर की जारी करने की संभावना है. जो उम्मीदवार पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे जारी होने के बाद NBEMS एप्लीकेंट पोर्टल पर जाकर ऑफिशियल आंसर की और अपने रिकॉर्ड किया गया रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं.

आंसर की उम्मीदवारों को फाइनल रिजल्ट से पहले अपनी परफॉर्मेंस का आकलन करने का मौका देता है. परीक्षा के दिन अपने दर्ज किए गए उत्तरों को ऑफिशियल आंसर की से मिलान करके उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर को निर्धारित मार्किंग स्कीम के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं.

परीक्षा के बाद आंसर की जारी करना साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद NEET PG के लिए लागू किए गए पारदर्शिता के उपायों से भी जुड़ा है. दरअसल, 29 अप्रैल 2025 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रॉ स्कोर, आंसर की और परीक्षा के लिए इस्तेमाल हुए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को NBEMS को जारी करने का निर्देश दिया था. यह निर्देश NEET PG के संचालन और इवैल्यूएशन में पारदर्शिता की चिंताओं के बीच आया था.

इस आदेश के बाद NBEMS ने अगस्त 2025 में आंसर की और उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को लेकर एक नोटिस जारी की थी. 21 अगस्त 2025 को एग्जाम अथॉरिटी ने कहा था कि NEET PG 2025 की आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और हर सवाल के लिए निर्धारित नंबरों के साथ जल्द ही जारी की जाएगी.

NEET PG 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे आंसर की?

नीट पीजी के आंसर की का ऑफिशियल लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे-

- NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in को विजिट करें.

- NEET PG 2026 के सेक्शन को खोलें.

- यहां आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के लिंक पर क्लिक करें.

- अब जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से एंटर करें और जरूरी डिटेल्स सबमिट करके एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड को एक्सेस करें.

- NEET PG 2026 की आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को खोलें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लें.

उम्मीदवारों को सावधानी से अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को ऑफिशियल आंसर की से तुलना करने की सलाह दी जाती है. इससे वह निर्धारित मार्किंग स्कीम के मुताबिक अपने संभावित स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं. आंसर की और परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े किसी भी दिशानिर्देश के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ ऑफिशियल NBEMS वेबसाइट पर भी भरोसा करना चाहिए.

