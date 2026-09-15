FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अभी नहीं तो कभी नहीं... CAT 2026 आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें फॉर्म

अभी नहीं तो कभी नहीं... CAT 2026 आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें फॉर्म

अफगानिस्तान में फंसी इंडियन ट्रेवल व्लॉगर... महिलाओं के लिए तालिबान का खतरनाक नियम- अकेले घूमती दिखी तो गिरफ्तारी और सजा भी

अफगानिस्तान में फंसी इंडियन ट्रेवल व्लॉगर... महिलाओं के लिए तालिबान का खतरनाक नियम- अकेले घूमती दिखी तो गिरफ्तारी और सजा भी

सुबह की चाय से पहले आया नौकरी जाने का Email, ओरकल की छंटनी ने टेक दुनिया में मचाई हलचल

सुबह की चाय से पहले आया नौकरी जाने का Email, ओरकल की छंटनी ने टेक दुनिया में मचाई हलचल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

NEET PG 2026: नीट पीजी आंसर की का काउंटडाउन शुरू, जानें संभावित टाइमलाइन और जरूरी डिटेल्स

NEET PG 2026: NBEMS के इस हफ्ते के आखिर तक NEET PG 2026 का आंसर की जारी करने की संभावना है. जानें उम्मीदवार कैसे अपने संभावित नंबरों को कर पाएंगे कैलकुलेट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 15, 2026, 10:27 AM IST

NEET PG 2026: नीट पीजी आंसर की का काउंटडाउन शुरू, जानें संभावित टाइमलाइन और जरूरी डिटेल्स

NEET PG 2026 आंसर की कब होगा जारी. (Image Credit: PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

NEET PG 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) के इस हफ्ते के आखिर तक NEET PG 2026 का आंसर की जारी करने की संभावना है. जो उम्मीदवार पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे जारी होने के बाद NBEMS एप्लीकेंट पोर्टल पर जाकर ऑफिशियल आंसर की और अपने रिकॉर्ड किया गया रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं. 

आंसर की उम्मीदवारों को फाइनल रिजल्ट से पहले अपनी परफॉर्मेंस का आकलन करने का मौका देता है. परीक्षा के दिन अपने दर्ज किए गए उत्तरों को ऑफिशियल आंसर की से मिलान करके उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर को निर्धारित मार्किंग स्कीम के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं.

परीक्षा के बाद आंसर की जारी करना साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद NEET PG के लिए लागू किए गए पारदर्शिता के उपायों से भी जुड़ा है. दरअसल, 29 अप्रैल 2025 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रॉ स्कोर, आंसर की और परीक्षा के लिए इस्तेमाल हुए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को NBEMS को जारी करने का निर्देश दिया था. यह निर्देश NEET PG के संचालन और इवैल्यूएशन में पारदर्शिता की चिंताओं के बीच आया था. 

इस आदेश के बाद NBEMS ने अगस्त 2025 में आंसर की और उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को लेकर एक नोटिस जारी की थी. 21 अगस्त 2025 को एग्जाम अथॉरिटी ने कहा था कि NEET PG 2025 की आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और हर सवाल के लिए निर्धारित नंबरों के साथ जल्द ही जारी की जाएगी. 

NEET PG 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे आंसर की?

नीट पीजी के आंसर की का ऑफिशियल लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे-
- NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट  natboard.edu.in को विजिट करें.
-  NEET PG 2026 के सेक्शन को खोलें.
- यहां आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के लिंक पर क्लिक करें.
- अब जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से एंटर करें और जरूरी डिटेल्स सबमिट करके एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड को एक्सेस करें.
- NEET PG 2026 की आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को खोलें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लें. 

उम्मीदवारों को सावधानी से अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को ऑफिशियल आंसर की से तुलना करने की सलाह दी जाती है. इससे वह निर्धारित मार्किंग स्कीम के मुताबिक अपने संभावित स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं. आंसर की और परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े किसी भी दिशानिर्देश के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ ऑफिशियल NBEMS वेबसाइट पर भी भरोसा करना चाहिए.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement