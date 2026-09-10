NEET PG 2026 की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट कब आएगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदला ये नियम

NEET PG 2026: 30 अगस्त और 5 सितंबर को नीट पीजी की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए जल्द ही NBEMS आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी करेगा. जानें डिटेल्स...

NEET PG 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) आज यानी 10 सितंबर को नीट पीजी 2026 की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर सकता है. जो उम्मीदवार नीट पीजी के एग्जाम में शामिल हुए थे, वे एक बार आंसर की का लिंक एक्टिव होने के बाद NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.

नीट पीजी के एग्जाम में करीब 2.66 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. यह परीक्षा देशभर के 338 शहरों के 1111 एग्जाम सेंटर में 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी. जयपुर के 2,445 उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 5 सितंबर के लिए रि-शेड्यूल की थी क्योंकि सीतापुरा इलाके के दो सेंटर में बिजली से जुड़ी दिक्कत की वजह से वे परीक्षा नहीं दे पाए थे.

NEET PG 2026: इस बार क्या बदला नियम?

नीट पीजी 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहा गया कि आंसर की सुप्रीम कोर्ट के 2025 के आदेश के अनुपालन में जारी की जाएगी. इसके मुताबिक, उम्मीदवारों के लॉगइन आईडी के जरिए रिस्पॉन्स शीट, क्वेश्चन आईडी नंबर, आंसर की भी उम्मीदवारों को मुहैया कराई जाएगी. यह पहली बार है जब नीट पीजी के एग्जाम के बाद आंसर की जारी की जा रही है.

NEET PG 2026: कैसे चेक और डाउनलोड कर पाएंगे आंसर की और रिस्पॉन्स शीट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

- सबसे पहले NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

- होमपेज पर मौजूद NEET PG 2026 सेक्शन खोलें.

- यहां आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी.

- इसे डाउनलोड कर लें और इससे अपने जवाब का मिलान करें.

- आप चाहें तो भविष्य में इस्तेमाल के लिए भी इसे सुरक्षित रख सकते हैं.

उम्मीदवारों को आंसर की, रिजल्ट और दूसरे अपडेट्स के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करना चाहिए. पिछले साल नीट पीजी स्कोरकार्ड के साथ ही फाइनल आंसर की जारी की गई थी.

