NEET PG 2024 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू होने के चालीस दिन बाद भी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने अभी तक अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर आधिकारिक काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट के NEET PG की सुनवाई को 19 नवंबर तक बढ़ाए जाने बाद मेडिकल एस्पिरेंट्स निराश हैं और अथॉरिटी की अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सम्मान बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी, अपने बच्चे से भी दूर रहीं, दिल छू लेगी IAS अनु कुमारी की सफलता की कहानी

परीक्षा हुई, रिजल्ट जारी लेकिन काउंसलिंग अब तक नहीं

काफी देरी के बाद 11 अगस्त को पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेस टेस्ट आयोजित की गई जिसमें 216,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे और इसका रिजल्ट 23 अगस्त को जारी किया गया. टॉप स्कोर्स में अत्यधिक बढ़ोतरी और सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के उम्मीद से ज्यादा कम नंबर जैसी विसंगतियों की वजह से 19 उम्मीदवारों ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के खिलाफ याचिका दायर कर आंसर की और स्टूडेंट्स के स्कोर जारी करने में पारदर्शिता की गुहार लगाई.

यह भी पढ़ें- कैसे इंजीनियर से IAS अधिकारी बनीं तेजस्वी राणा? बिना कोचिंग क्रैक की UPSC

स्टूडेंट्स की गुहार पर मेडिकल एसोसिएशन ने भी किया सपोर्ट

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के अध्यक्ष डॉ. दत्ता ने छात्रों और मेडिकल एसोसिएशनों के बीच चल रही निराशा को उजागर किया। 26 अक्टूबर को X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए डॉ. दत्ता ने बताया कि FAIMA को उम्मीदवारों और रेजिडेंट डॉक्टरों से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए कई अपीलें मिली हैं.





Small Update and Request regarding NEET PG 2024 Counselling:



We have received messages and requests from aspirants and few RDAs to look into the matter of NEET PG Counselling.



We have spoken to our executives, few aspirants and contacts in the NBE to figure out an amicable…