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NEET Paper Leak मामले में CBI का बड़ा एक्शन, लातूर से पकड़ा गया केमिस्ट्री पढ़ाने वाला मास्टरमाइंड

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NEET Paper Leak मामले में CBI का बड़ा एक्शन, लातूर से पकड़ा गया केमिस्ट्री पढ़ाने वाला मास्टरमाइंड

CBI ने NEET Paper Leak मामले में आठवीं गिरफ्तारी की है. पेपर लीक के कथित मास्टरमाइंड को लातूर से गिरफ्तार किया गया है. CBI का कहना है कि ये शख्स NTA से लंबे समय से जुड़ा हुआ था.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 16, 2026, 01:19 PM IST

NEET Paper Leak मामले में CBI का बड़ा एक्शन, लातूर से पकड़ा गया केमिस्ट्री पढ़ाने वाला मास्टरमाइंड

नीट पेपर लीक मामले में CBI ने कथित मास्टरमाइंड को लातूर से गिरफ्तार किया है. फोटो- PTI

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NEET Paper Leak मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच ब्यूरो ने पेपर लीक रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को लातूर से गिरफ्तार कर लिया है. लातूर से गिरफ्तार होने वाले आरोपी का नाम पीवी कुलकर्णी है, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है. अब तक CBI इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. 

NTA की एग्जाम प्रोसेस से जुड़ा था मास्टरमाइंड

पूरे देश में NEET UG की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करवाती है. CBI की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी लंबे समय से NTA के एग्जाम प्रोसेस से जुड़ा हुआ था. उसके पास NTA के क्वेश्चन पेपर्स का एक्सेस था. CBI का दावा है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में इस मामले की दूसरी आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से उसने छात्रों को जुटाया था. मनीषा वाघमारे को CBI ने 14 मई को गिरफ्तार किया था.

कैसे हुआ था पेपर लीक?

पीवी कुलकर्णी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पुणे स्थित अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई थी. इस क्लास में वही छात्र शामिल हुए थे, जिन्हें मनीषा वाघमारे ने इकट्ठा किया था. इन स्पेशल कोचिंग क्लासेस में कुलकर्णी छात्रों को सवाल, उनके विकल्प और सही जवाब बताते थे, ये सब छात्र अपनी नोटबुक में लिखते थे. CBI के मुताबिक, छात्रों के नोटबुक में जो सवाल लिखे थे, वो 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 में पूछे गए सवालों से हू-ब-हू मेल खाते हैं.

अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई 

नीट परीक्षा लीक मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. ये गिरफ्तारियां जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर और लातूर से हुई हैं. पीवी कुलकर्णी मूल रूप से लातूर का रहने वाला है, वह पुणे की कोचिंग क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाता है. लातूर से गिरफ्तारी के बाद कुलकर्णी को ट्रांजिट रिमांट पर पुणे ले जाया गया. उसके बाद उसे दिल्ली लाया जा रहा है.

कैसे हुआ था पेपर लीक का खुलासा?

इस मामले में लातूर के कुछ NEET छात्रों के पेरेंट्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट में पूछे गए 42 सावल NEET UG Exam में पूछे गए सवालों से पूरी तरह मेल खाते हैं. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की और फिर CBI को इस मामले की जानकारी दी गई. CBI ने अब तक देशभर में इस पेपर लीक रैकेट से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है, कई अहम दस्तावेज और गैजेट जब्त किए गए हैं. इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है.

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