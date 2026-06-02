NEET MDS 2026 Result: NBEMS ने जारी किया नीट एमडीएस का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

NEET MDS 2026 Result: NBEMS ने नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट- मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (NEET MDS 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस लिंक से फटाफट चेक करें नतीजे...

NEET MDS 2026 Result: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट- मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (NEET MDS 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड में अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, टोटल मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक की जानकारी मिलेगी.

NEET MDS 2026 परीक्षा 2 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी. जो कैंडिडेट्स इसमें पास हुए हैं, वे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

NEET MDS 2026 Result: NEET MDS का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना नीट एमडीएस का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

- Result के टैब पर क्लिक करें.

- वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- स्क्रीन पर आपको NEET MDS 2026 का रिजल्ट दिखाई देगा.

- इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड कर लें.

NEET MDS 2026 रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

NEET MDS 2026 Result: मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की डिटेल्स

NBEMS के मुताबिक, राज्य कोटा सीटों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के योग्यता/पात्रता मानदंडों, लागू दिशा-निर्देशों और आरक्षण नीति के मुताबिक जारी की जाएगी. ऑफिशियल नोटिस में बोर्ड ने कहा है कि नीट एमडीएस 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना पर्सनल स्कोरकार्ड 10 जून 2026 या उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं.



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