NEET MDS 2026: काउंसलिंग के दूसरे राउंड की शुरुआत, इन तारीखों के बीच पूरे करने होंगे सभी जरूरी काम

NEET MDS 2026: अगर आप मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में एडमिशन पाने के लिए NEET MDS 2026 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं...

NEET MDS 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC ने NEET MDS 2026 के दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जो उम्मीदवार मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके बाद काउंसलिंग फीस का पेमेंट कर सकते हैं.

उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी और पात्र उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दूसरे राउंड में भाग लेने के लिए इस समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा.

NEET MDS 2026: नीट एमडीएस दूसरे राउंड की काउंसलिंग की अहम तारीखें-

रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फीस का पेमेंट- 15 सितंबर से 19 सितंबर 2026

चॉइस फिलिंग- 16 सितंबर से 20 सितंबर 2026

चॉइस लॉकिंग- 19 सितंबर से 20 सितंबर 2026

सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया- 21 से 22 सितंबर 2026

दूसरे राउंट के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट- 23 सितंबर 2026

रिपोर्टिंग और जॉइनिंग- 24 सितंबर से 30 सितंबर 2026

जॉइन हुए कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन और डेटा शेयरिंग- 1 अक्टूबर 2026

NEET MDS 2026: नीट एमडीएस राउंड 2 काउंसलिंग 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- MCC की ऑफिशिय वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

- यहां एमडीएस काउंसलिंग सेक्शन खोलें और दूसरे राउंड के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

- जरूरी NEET MDS क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करें. इसके बाद अपने व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें.

- काउंसलिंग फीस का पेमेंट करके अपना फॉर्म जमा करें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें.

NEET MDS दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को 19 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करना होगा. उन्हें आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी न कर पाने पर या शुल्क का भुगतान समय से नहीं करने पर वह चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे. चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगी. जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, वे इस अवधि के दौरान अपने पसंद के कॉलेजों और स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर पाएंगे.

चॉइस को लॉक करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी रैंक, पात्रता, स्पेशलाइजेशन की पसंद और मौजूद सीट को जरूर चेक कर लेना चाहिए. अपनी प्राथमिकता को फाइनल करने से पहले उन्हें MCC के हालिया जारी किए गए सीट मैट्रिक्स को चेक करना चाहिए.

एमसीसी की नीट एमडीएस काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 50% ऑल इंडिया कोटा की सीटें शामिल हैं. काउंसलिंग शेड्यूल की जानकारी के मुताबिक, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेस की 100% सीटें भी शामिल हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

