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NEET Counselling Explained: AIQ और स्टेट काउंसलिंग से कैसे मिलती है MBBS की सीट? समझिए नियम

NEET Counselling Explained: AIQ और स्टेट काउंसलिंग से कैसे मिलती है MBBS की सीट? समझिए नियम

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NEET Counselling Explained: AIQ और स्टेट काउंसलिंग से कैसे मिलती है MBBS की सीट? समझिए नियम

नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है. जानें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से कैसे मिलती हैं मेडिकल की सीटें, समझें सारे नियम...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 06, 2026, 12:30 PM IST

NEET Counselling Explained: AIQ और स्टेट काउंसलिंग से कैसे मिलती है MBBS की सीट? समझिए नियम

नीट यूजी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का खेल समझिए. (Image Credit: ANI)

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  • ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग के लिए शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन
  • AIQ से 15% और स्टेट काउंसलिंग से 85% मेडिकल सीटें भरी जानी हैं
  • 17 अगस्त को जारी किया जाएगा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट
  • पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार दोनों काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं अप्लाई

मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यह काउंसलिंग प्रक्रिया एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए हो रही है. मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए हो रही इस काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 17 अगस्त को जारी किया जाएगा. यह काउंसलिंग राउंड सिर्फ AIQ या ऑल इंडिया कोटा के लिए आयोजित किया जा रहा है जो कुल 15% सीटों को कवर करेगा. बाकी की 85% सीटें हर राज्य स्टेट कोटा से कवर करेंगे.

ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड के तहत MCC नीचे बताए गए इंस्टीट्यूट्स में सीटें भरेगा-

- सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज (15% कोटा)
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस AIIMS- 100% सीट
- जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER)
- सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
- ESIC मेडिकल कॉलेज
- डीम्ड यूनिवर्सिटीज और दूसरे भाग लेने वाले कॉलेज

85% सीटें कैसे भरी जाती हैं?

जहां 15 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटा (AIQ) से भरी जाती हैं, वहीं 85 प्रतिशत सीटें स्टेट काउंसलिंग से भरी जाती हैं. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी खुद की काउंसलिंग प्रक्रिया होती है. उनका शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, पात्रता के नियम, रिजर्वेशन पॉलिसी और मेरिट लिस्ट भी अपनी खुद की होती है. यह राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को कवर करता है. इसमें सेल्फ फाइनेंस्ड और एनआरआई कोटा की सीटें भी शामिल होती हैं.

क्या स्टूडेंट्स AIQ और स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं?

हां, अगर स्टूडेंट्स दोनों के पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो वे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों ही काउंसलिंग प्रक्रियाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन पोर्टल होते हैं तो स्टूडेंट्स को दोनों के लिए अलग-अलग उनके पोर्टल पर जाकर ही अप्लाई करना होता है.

ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग में क्या अंतर होता है?

- ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेस (DGHS) के अंतर्गत मेडिकल काउंसलिंग कमिटी करवाती है. वहीं, स्टेट काउंसलिंग को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करवाता है.

- दोनों ही काउंसलिंग प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए वैलिड नीट यूजी स्कोर होना जरूरी है. लेकिन स्टेट काउंसलिंग में एक अंतर यह है कि इसके तहत अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को उस राज्य के डोमिसाइल रूल्स को भी पूरा करना जरूरी होता है.

- ऑल इंडिया कोटा में जहां रिजर्वेशन के नियम केंद्र और भाग लेने वाली यूनिवर्सिटियां निर्धारित करती हैं, वहीं स्टेट काउंसलिंग में हर राज्य की अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है. 

नर्सिंग और दूसरे कोर्स के लिए क्या हैं नियम?

बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग, बैचलर्स ऑफ वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री  कोर्स (15% वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कोटा के अंतर्गत) और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स में सीटें स्टूडेंट्स के नीट यूजी 2026 रैंक के आधार पर मिलेंगी. वहीं, BAMS, BUMS, BSMS और BHMS कोर्स की ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी नहीं बल्कि ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी करवाती है. 

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