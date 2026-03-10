FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेल-गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गैस की आपूर्ति तय करने के लिए फैसला लिया, देशभर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए फैसला, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की | तेल-गैस संकट के विरोध में प्रदर्शन किया, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया | लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव चर्चा, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे निर्धारित किए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी 

Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी

Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

UPSC Marksheet 2025: कब जारी होगी यूपीएससी सीएसई की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

कब जारी होगी UPSC CSE 2025 की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

ज्यूडिशरी पर विवादित कंटेंट की हर ओर आलोचना के बाद NCERT का यू-टर्न, 8वीं कक्षा की पूरी किताब वापस लेकर मांगी माफी

NCERT ने मंगलवार को आठवीं कक्षा की ज्यूडिशरी से जुड़े चैप्टर के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है और पूरे बाजार से इस विवादित किताब को हटा दिया है, जानें पूरा मामला...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 10, 2026, 10:46 AM IST

ज्यूडिशरी पर विवादित कंटेंट की हर ओर आलोचना के बाद NCERT का यू-टर्न, 8वीं कक्षा की पूरी किताब वापस लेकर मांगी माफी

NCERT (Image: Wikimedia Commons)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

NCERT ने मंगलवार को आठवीं कक्षा की ज्यूडिशरी से जुड़े चैप्टर के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है. हाल ही में इसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था. एनसीईआरटी ने सिर्फ इस भाग को ही नहीं हटाया बल्कि पूरी की पूरी किताब ही बाजार से वापस मंगवा ली है.  एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की इस किताब में न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को भ्रष्टाचार, लंबित मामलों की भारी संख्या और जजों की कमी से जोड़ा गया था.

NCERT ने माफी में क्या लिखा?

X पर एक पोस्ट में NCERT ने कहा, 'NCERT ने हाल ही में सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक 'समाज की खोज: भारत और उससे आगे' कक्षा 8 (भाग II) प्रकाशित की है, जिसमें 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शीर्षक वाला अध्याय IV शामिल है. एनसीईआरटी के निदेशक और सदस्य चौथे अध्याय के लिए  बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं. पूरी किताब वापस ले ली गई है और अब यह बाजार में उपलब्ध नहीं है.'

NCERT को झेलनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

इस मामले में सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ही नहीं मिली बल्कि एनसीईआईटी को सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक के किसी भी प्रकाशन, रि-प्रिंटिंग या डिजिटल प्रसार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित 'आपत्तिजनक' सामग्री थी.

एनसीईआरटी ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वह शैक्षिक सामग्री में सटीकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है
नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
Amavasya in March: 17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? क्या करें इस दिन दान और सौभाग्य का कौन सा उपाय आएगा काम
17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? इस दिन क्या करें दान और सौभाग्य के लिए कौन सा उपाय आएगा काम
Shani Ast: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
MORE
Advertisement