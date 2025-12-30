NBEMS Exam Calendar 2026: मेडिकल की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

NBEMS Exam Calendar 2026: NBEMS ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कई अहम मेडिकल एंट्रेंस और एग्जिट एग्जाम की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यहां चेक करें किस तारीख को होगी कौन सी परीक्षा...

NBEMS Exam Calendar 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) और NBEMS डिप्लोमा फाइनल एग्जाम सहित कई अहम मेडिकल एंट्रेंस और एग्जिट एग्जाम की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. डिटेल्ड टाइम टेबल NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जारी किया गया है. अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया है कि NEET MDS 2026 का शेड्यूल बाद में अलग से जारी किया जाएगा.

टाइम टेबल के मुताबिक दिसंबर 2025 के लिए NBEMS डिप्लोमा का फाइन एग्जाम 6, 7 और 8 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. एफएमजीई की दिसंबर 2025 की परीक्षा 17 जनवरी 2026 को निर्धारित है और यह दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पेपर 1 सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा.

एफडीएसटी एमडीएस 2025 परीक्षा 21 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें पेपर 1 सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. वहीं एफडीएसटी बीडीएस 2025 परीक्षा 1 मार्च 2026 को समान टाइम टेबल के अनुसार आयोजित की जाएगी.

NBEMS Exam Calendar 2026: कब होगा कौन सा एग्जाम?

NBEMS ने दूसरी और मेडिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है-

NBEMS डिप्लोमा दिसंबर फाइनल परीक्षा 2025- 6, 7, 8 जनवरी, 2026 (दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)

FMGE दिसंबर 2025 - 17 जनवरी 2026 (सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक)

FDST-MDS 2025 - 21 फरवरी, 2026 (सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)

FDST-BDS 2025 - 1 मार्च, 2026 (सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)

ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (GPAT) 2026 - 7 मार्च 2026 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

फेलोशिप एंट्रेंस एग्जाम (FET) 2026- 14 मार्च 2026 (सुबह 9 बजे से 10:45 बजे तक)

पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जा (PDCET) 2026- 12 अप्रैल, 2026 (सुबह 9 बजे से 11 बजे तक)

DrNB फाइनल एग्जाम अप्रैल 2026- 24, 25, 26 अप्रैल 2026 (दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)

NBEMS डिप्लोमा फाइनल एग्जाम जून 2026- 14, 15, 16 मई 2026 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

DrNB फाइनल एग्जाम जून 2026- 18, 19, 20, 21 जून 2026 (दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)

FMGE जून 2026- 28 जून 2026 (सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक)

मेडिकल के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और परीक्षा संबंधी निर्देशों के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल NBEMS वेबसाइट पर जाएं.

