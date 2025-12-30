FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की नई तारीख आई, 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, 6 फरवरी तक अपील होगी और 6 मार्च को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट | जम्मू बस स्टैंड पर संदिग्ध सामान मिला, डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी पुलिस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Battle of Galwan: गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनका किरदार में दिखेंगे सलमान खान

गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनका किरदार में दिखेंगे सलमान खान

UPSC CDS 2025: यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

कौन हैं सूर्यकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं एक्ट्रेस

कौन हैं सूर्यकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं एक्ट्रेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

NBEMS Exam Calendar 2026: मेडिकल की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

NBEMS Exam Calendar 2026: NBEMS ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कई अहम मेडिकल एंट्रेंस और एग्जिट एग्जाम की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यहां चेक करें किस तारीख को होगी कौन सी परीक्षा...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 30, 2025, 03:47 PM IST

NBEMS Exam Calendar 2026: मेडिकल की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

NBEMS Exam Calendar 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

NBEMS Exam Calendar 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) और NBEMS डिप्लोमा फाइनल एग्जाम सहित कई अहम मेडिकल एंट्रेंस और एग्जिट एग्जाम की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. डिटेल्ड टाइम टेबल NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जारी  किया गया है. अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया है कि NEET MDS 2026 का शेड्यूल बाद में अलग से जारी किया जाएगा.

टाइम टेबल के मुताबिक दिसंबर 2025 के लिए NBEMS डिप्लोमा का फाइन एग्जाम 6, 7 और 8 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. एफएमजीई की दिसंबर 2025 की परीक्षा 17 जनवरी 2026 को निर्धारित है और यह दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पेपर 1 सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा.

एफडीएसटी एमडीएस 2025 परीक्षा 21 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें पेपर 1 सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. वहीं एफडीएसटी बीडीएस 2025 परीक्षा 1 मार्च 2026 को समान टाइम टेबल के अनुसार आयोजित की जाएगी.

NBEMS Exam Calendar 2026: कब होगा कौन सा एग्जाम?

NBEMS ने दूसरी और मेडिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है-

NBEMS डिप्लोमा दिसंबर फाइनल परीक्षा 2025- 6, 7, 8 जनवरी, 2026 (दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)
FMGE दिसंबर 2025 - 17 जनवरी 2026 (सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक)
FDST-MDS 2025 - 21 फरवरी, 2026 (सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)
FDST-BDS 2025 - 1 मार्च, 2026 (सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)
ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (GPAT) 2026 - 7 मार्च 2026 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
फेलोशिप एंट्रेंस एग्जाम (FET) 2026- 14 मार्च 2026 (सुबह 9 बजे से 10:45 बजे तक)
पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जा (PDCET) 2026- 12 अप्रैल, 2026 (सुबह 9 बजे से 11 बजे तक)
DrNB फाइनल एग्जाम अप्रैल 2026- 24, 25, 26 अप्रैल 2026 (दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)
NBEMS डिप्लोमा फाइनल एग्जाम जून 2026- 14, 15, 16 मई 2026 (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
DrNB फाइनल एग्जाम जून 2026- 18, 19, 20, 21 जून 2026 (दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक)
FMGE जून 2026- 28 जून 2026 (सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक)

मेडिकल के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और परीक्षा संबंधी निर्देशों के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल NBEMS वेबसाइट पर जाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
MORE
Advertisement