Navodaya Vidyalaya Result 2026: नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस रिजल्ट के बाद क्या करें? जानें एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल

JNVST Result 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट (JNVST) छठी कक्षा का रिजल्ट 17 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया है. नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें कि सिलेक्शन हुआ या नहीं...

JNVST Result 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट (JNVST) छठी कक्षा का रिजल्ट 17 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया है. जो बच्चे समर बाउंड नवोदय विद्यालयों की इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. नवोदय विद्यालय समिति ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है. इसे चेक करके पैरेंट्स यह जान सकते हैं कि उनके बच्चे को एडमिशन मिल पाया है या नहीं.

पैरेंट्स को अपने बच्चे का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके स्कोरकार्ड चेक करना होगा. नवोदय विद्यालय की छठी क्लास में एडमिशन के लिए JNVST की आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू हुई थी. वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2025 थी. इसके लिए एडमिट कार्ड 17 नवंबर 2025 को जारी किया गया था. वहीं यह परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी.

JNVST Result 2026: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Latest @ NVS खोजें और उस पर क्लिक करें.

- आप लिस्ट में से JNVST Class 6 Result 2026 पर क्लिक करें.

- फिर View Individual Result ऑप्शन को सिलेक्ट करें.

- अपने एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करें और रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.

उम्मीदवार यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके JNVST कक्षा 6 का परिणाम 2026 डाउनलोड कर सकते हैं.

कंप्यूटर स्क्रीन पर उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार को मिले मार्क्स और क्वॉलिफाइंग स्टेटस दिखाई देगा. स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेस के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेनी चाहिए. ऑनलाइन रिजल्ट जारी करने के अलावा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एसएमएस और स्पीड पोस्ट के जरिए भी इसकी सूचना दी जाती है.

JNVST Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जिन स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्शन लिस्ट में है, उन्हें एडमिशन वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने चाहिए. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में जन्म प्रमाणपत्र, जिला अथॉरिटी से मिला निवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र (अगर लागू हो), आरक्षित कैटिगरी के स्टूडेंट्स के लिए जाति प्रमाणपत्र, विकलांगता सर्टिफिकेट (अगर लागू हो), पिछले दो साल से एक ही जिले में पढ़ाई करने का प्रमाण, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, पिछले स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे JNVST कक्षा 6 के रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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