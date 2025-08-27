National Teacher’s Award 2025: ये हैं शिक्षा की दुनिया के 21 चमकते सितारे, जानें चयन के नियम और मानदंड

देश के कुल 21 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है. जानें कैसे इस अवॉर्ड के लिए शिक्षकों का होता है चयन...

देश के कुल 21 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है. शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुल 21 टीचर्स को इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है. यह अवॉर्ड शिक्षण और शैक्षणिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं.

मंत्रालय ने बताया कि 2023 में सम्मान के लिए दो अलग-अलग कैटिगरी बनाने का फैसला लिया गया था. इसमें एक कैटिगरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और दूसरी पॉलीटेक्निक के लिए है. जिन 21 शिक्षकों का चुनाव किया गया है, वे पॉलिटेक्निक, राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों से आते हैं.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कैसे होता है चयन?

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'चयन शिक्षक के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जिसका निर्धारण शिक्षण, सीखने की प्रभावशीलता, आउटरीच गतिविधियों, अनुसंधान और नवाचार, प्रायोजित अनुसंधान, संकाय विकास कार्यक्रम और परामर्श शिक्षण जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाता है. इनमें से भी सीखने की प्रभावशीलता और आउटरीच गतिविधियों को प्रमुख महत्व दिया गया है.'

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (NAT) 2025 की चयन प्रक्रिया दो स्तरों पर होती है. एक प्रारंभिक खोज-सह-जांच समिति सबसे पहले नामांकित व्यक्तियों का मूल्यांकन और चयन करती है. इस सूची में से एक राष्ट्रीय निर्णायक मंडल पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है. बयान में आगे बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, छात्रों के सीखने, संस्थागत विकास और समग्र रूप से शिक्षण पेशे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय को महत्वपूर्ण मानती है. यह शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और मान्यता जैसे प्रोत्साहनों पर भी ज़ोर देती है.

पुरस्कार विजेताओं में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र से दो-दो शिक्षक शामिल हैं. इसके अलावा पुडुचेरी, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नई दिल्ली से एक-एक शिक्षक का चयन किया गया है.

