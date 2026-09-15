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कौन थीं भारत की पहली महिला इंजीनियर? जब जिंदगी ने छीना पति का साथ तो शिक्षा ने यूं दिया था नया रास्ता

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कौन थीं भारत की पहली महिला इंजीनियर? जब जिंदगी ने छीना पति का साथ तो शिक्षा ने यूं दिया था नया रास्ता

क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थीं. ए ललिता ने कम उम्र में अपने पति को खो दिया था. चार महीने की दुधमुंही बच्ची के साथ जिंदगी का सफर आसान नहीं था लेकिन उन्होंने शिक्षा का दामन थाम लिया और देश की पहली महिला इंजीनियर बनकर यूं इतिहास रच दिया...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 15, 2026, 01:59 PM IST

कौन थीं भारत की पहली महिला इंजीनियर? जब जिंदगी ने छीना पति का साथ तो शिक्षा ने यूं दिया था नया रास्ता

भारत की पहली महिला इंजीनियर ए. ललिता की कहानी. (Image: Social Media)

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इंजीनियरिंग को हमेशा से एक पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा है. आपको आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स का मशहूर डायलॉग तो याद ही होगा- 'बेटी हुई तो डॉक्टर और बेटा हुआ तो इंजीनियर'. हम आज कितना भी जेंडर इक्वेलिटी का उपदेश दें लेकिन पितृसत्तात्मकता हमारे समाज की जड़ों में गहराई से रचा-बसा हुआ है. हम 2026 में जी रहे हैं और 1900 के दशक में एक लड़की के लिए पुरुषों के पेशे वाले फील्ड को चुनने की चुनौतियों के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं. लेकिन उस दौर में एक लड़की का अपने करियर के लिए अपरंपरागत रास्ते को चुनना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था.

अय्यालासोमयजुला ललिता को भारत की पहली महिला इंजीनियर के तौर पर जाना जाता है. साल 1919 में मद्रास में उनका जन्म हुआ था. इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाकर उन्होंने देश की दूसरी लड़कियों के लिए भी इंजीनियरिंग के रास्ते खोले. हालांकि, उनका सफर फूलों से भरा नहीं था बल्कि उनके सफर में कांटे ही कांटे थे. उनका रास्ता शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत हानि से भी जुड़ा हुआ था. उनकी कहानी सिर्फ भारत में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला की नहीं है बल्कि यह इस बारे में भी है कि कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए वह रास्ता खोला जो उनके लिए पहले कभी खुला ही नहीं था. 

15 साल की उम्र में शादी, बच्ची के जन्म के बाद छूटा पति का साथ

ललिता का जन्म 27 अगस्त 1919 को मद्रास में हुआ था. 15 साल की छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई और उन्होंने साल 1937 को अपनी बेटी शामला को जन्म दिया. बच्ची के जन्म के सिर्फ 4 महीने के बाद ही उन्होंने अपने पति को खो दिया. जिस उम्र में उनका जीवन परिस्थितियों के हवाले हो सकता था, इस समय उन्होंने शिक्षा का दामन थामा. अपने पिता पप्पू सुब्बा राव की मदद से उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और आगे इंजीनियरिंग की राह पकड़ने का फैसला लिया. उनके पिता गिंडी के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे. उस समय भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व था. 

ललिता ने गिंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया. 100 से ज्यादा लड़कों के बैच में वह इकलौती छात्रा थीं. हालांकि, उनकी बेटी के मुताबिक, कॉलेज का माहौल उनकी उम्मीद से ज्यादा सपोर्टिव था. कॉलेज प्रशासन ने ललिता के रहने के लिए एक अलग हॉस्टल का बंदोबस्त किया था. जबकि उनके बैचमेट्स इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि वह बिलकुल भी अकेलापन महसूस न करें. 

साल 1943 में भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी थीं ए. ललिता

ललिता इस फील्ड में लैंगिक बाधा को तोड़ने वाली इकलौती महिला नहीं थीं. पीके थ्रेसिया और लीलम्मा कोशी भी उसी समय संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थीं. साल 1943 में ललिता ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और भारत की पहली महिला इंजीनियर बन गईं. उनकी शिक्षा सिर्फ डिग्री के साथ पूरी नहीं हुई. उन्होंने जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में एक साल का अप्रेंटिसशिप किया जिससे उन्हें देश के एक अहम रेलवे मरम्मत और नवीनीकरण सुविधाओं में से एक में इंजीनियरिंग का अनुभव हासिल हुआ.

अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने शिमला के सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन के साथ काम शुरू किया. वह अपने पिता के रिसर्च में भी उनकी मदद करती थीं जिसमें वह धुंआरहित ओवन और जेलेक्ट्रोमोनियम नाम की एक इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे.

ए. ललिता का इंजीनियर के तौर पर सफर

उन्होंने ईस्ट इंडिया रेलवेज के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी एक साल तक काम किया. इसके बाद उन्होंने भारत सरकार के इलेक्ट्रिकल कमिश्नर के कार्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर जॉइन किया. साल 1948 उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ, जब उन्होंने कलकत्ता के एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म  एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को जॉइन किया. यहां उन्हें स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला. AEI में  ललिता ने भाखड़ा नांगल परियोजना पर काम किया जिसे भारत के महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है. 

पति के जाने के बाद ललिता ने दोबारा शादी नहीं की. उनकी ननद ने बेटी शामला को परवरिश करने में बड़ी भूमिका निभाई. शामला ने साइंस में डिग्री हासिल की और मैथमेटिक्स की टीचर बनीं. 60 साल की उम्र में ब्रेन एन्यूरिज्म नाम की बीमारी की वजह से ललिता का निधन हो गया. भले ही आज वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन आज भी उनकी कहानी भारत की लड़कियों और महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए काफी है. 

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