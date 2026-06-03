नींद से समझौता कर की मेहनत से दोस्ती, सूखे की मार झेल रहे इलाके की नामिरा ने इस स्ट्रैटजी से टॉप किया NEET MDS 2025

एजुकेशन
नागपुर की स्टूडेंट नामिरा मोहम्मद गालिब सिद्दीकी ने नीट एमडीएस 2025 में पहली रैंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है. जानें उनकी तैयारी के दौरान क्या स्ट्रैटजी रही है और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय किसे दिया...
महाराष्ट्र के विदर्भ को देश सूखे की मार झेल रहे इलाके के रूप में पहचानता है. लेकिन यहां की एक लड़की ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है कि आज यह जगह एक पॉजिटिव खबर की वजह से चर्चा में है. नागपुर की स्टूडेंट नामिरा मोहम्मद गालिब सिद्दीकी ने नीट एमडीएस 2025 में पहली रैंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है. वह भंडारा जिले की रहने वाली हैं और फिलहाल वानाडोंगरी के स्वर्गीय दादासाहेब कालमेघ स्मृति डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रही हैं. उनकी इस सफलता से नागपुर समेत पूरा विदर्भ फूले नहीं समा रहा है.
मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली नामिरा का सपना एक कुशल और सफल डेंटल सर्जन बनने का है. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अनुशासन, निरंतर मेहनत और एग्जाम पर फोकस करके अपनी की हुई तैयारी को दिया है. नामिरा के पिता बिजनेसमैन हैं और उनकी मां एक गृहिणी हैं. उनका छोटा भाई भी उनसे प्रेरित होकर मेडिकल एंट्रेस एग्जाम नीट की तैयारी कर रहा है.
नामिरा ने बताया कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर समय रात का लगता है क्योंकि दिन के मुकाबले रात में ज्यादा शांति होती है. इससे अपनी स्टडी पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है. नामिरा ने कहा कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने अपना पूरा रूटीन ही अपने लक्ष्य के मुताबिक ढाल लिया था. कई महीनों तक उन्होंने अपनी नींद के साथ भी समझौता किया. वह अपनी तैयारी में दिन-रात जुटी रहती थीं और हर दिन सिर्फ 5 घंटे की ही नींद लेती थीं.
उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि सब्जेक्ट की गहरी समझ विकसित करने के लिए उन्होंने पिछले कई साल के प्रश्नपत्रों का भी नियमित तौर पर अभ्यास किया. निर्धारित समय सीमा के अंदर पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटजी ने उन्हें असल की परीक्षा के दबाव को समझने और टाइम मैनेजमेंट को दुरुस्त करने में मदद की. उनके मुताबिक, यही उनकी सफलता का आधार भी बना.
नामिरा की सफलता यह साबित करती है कि अगर आपमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो छोटे शहर या कस्बे से होने के बावजूद भी आप नेशनल लेवल के एग्जाम्स में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं. नामिरा की यह उपलब्धि भविष्य के मेडिकल और डेंटल फील्ड में करियर बनाने का सपना देखने वाले हजारों स्टूडेंट्स को प्रेरित करेगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.