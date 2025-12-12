Nainital Bank Recruitment 2025: नैनीताल बैंक में अधिकारी और क्लर्क के पदों पर बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

नैनीताल बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और कस्टमर सपोर्ट असोसिएट के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. यहां जानें इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स....

Nainital Bank Recruitment 2025: नैनीताल बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और कस्टमर सपोर्ट असोसिएट के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत बैंक में 185 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होकर 1 जनवरी 2026 को खत्म होगी. शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 है. भर्ती परीक्षा की संभावित तारीख 18 जनवरी 2026 है.

Nainital Bank Recruitment 2025: वैकेंसी डिटेल्स

कस्टमर सपोर्ट असोसिएट: 71 पद

प्रोबेशनरी ऑफिसर: 40 पद

रिस्क ऑफिसर: 3 पद

चार्टेड अकाउंटेंट: 3 पद

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: 15 पद

लॉ ऑफिसर: 2 पद

क्रेडिट ऑफिसर: 10 पद

एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर: 10 पद

ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर: 4 पद

मैनेजर: 27 पद

Nainital Bank Recruitment 2025: पात्रता मापदंड

इस भर्ती के लिए योग्यताएं पदों के मुताबिक अलग-अलग हैं, जिसकी जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़कर हासिल कर सकते हैं. वहीं इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 नवंबर 2025 तक 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए.

Nainital Bank Recruitment 2025: आवेदन शुल्क

कस्टमर सपोर्ट असोसिएट पद के लिए आवेदन शुल्क ₹1000/- और स्केल I और II के लिए ₹ 1500/- है. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है.

यहां पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन https://www.nainitalbank.bank.in/pdf/Notification%2020252.pdf

Nainital Bank Recruitment 2025: कैसे होगा सिलेक्शन?

इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कई स्तरों पर परखकर किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है. लिखित परीक्षा में रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिएंसी, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा फोकस बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर होगा. यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और इंग्लिश में होगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.