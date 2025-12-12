Nainital Bank Recruitment 2025: नैनीताल बैंक में अधिकारी और क्लर्क के पदों पर बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर निशाना- पार्टी न तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रही है, न ही यूपी में प्रदेश अध्यक्ष | पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी का फैसला किया, ओलंपिक के अखाड़े में फिर से उतरेंगी | लखनऊ में एकतरफा प्यार में सनकी लड़के ने युवती पर चलाई गोली, गंभीर रूप से घायल हुई
नैनीताल बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और कस्टमर सपोर्ट असोसिएट के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. यहां जानें इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स....
Nainital Bank Recruitment 2025: नैनीताल बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और कस्टमर सपोर्ट असोसिएट के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत बैंक में 185 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होकर 1 जनवरी 2026 को खत्म होगी. शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 है. भर्ती परीक्षा की संभावित तारीख 18 जनवरी 2026 है.
कस्टमर सपोर्ट असोसिएट: 71 पद
प्रोबेशनरी ऑफिसर: 40 पद
रिस्क ऑफिसर: 3 पद
चार्टेड अकाउंटेंट: 3 पद
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: 15 पद
लॉ ऑफिसर: 2 पद
क्रेडिट ऑफिसर: 10 पद
एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर: 10 पद
ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर: 4 पद
मैनेजर: 27 पद
इस भर्ती के लिए योग्यताएं पदों के मुताबिक अलग-अलग हैं, जिसकी जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़कर हासिल कर सकते हैं. वहीं इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 नवंबर 2025 तक 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए.
कस्टमर सपोर्ट असोसिएट पद के लिए आवेदन शुल्क ₹1000/- और स्केल I और II के लिए ₹ 1500/- है. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है.
यहां पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन https://www.nainitalbank.bank.in/pdf/Notification%2020252.pdf
इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कई स्तरों पर परखकर किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है. लिखित परीक्षा में रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिएंसी, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा फोकस बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर होगा. यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और इंग्लिश में होगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.
