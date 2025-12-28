NABARD में यंग प्रोफेशनल्स की निकली बंपर भर्ती, ₹70 हजार तक मिलेगी सैलरी

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट यानी नाबार्ड ने यंग प्रोफेशनल पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जानें फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता...

अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट यानी नाबार्ड ने यंग प्रोफेशनल पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. यह भर्ती संविदा पर आधारित होगी जिसकी अवधि 1 साल की है. जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि एक साल की है लेकिन उम्मीदवार के प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर इसे अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. इस पद के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 70 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. उम्मीदवार इन पदों के लिए 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. नाबार्ड ने यह साफ कर दिया है कि ऑनलाइन के अलावा किसी दूसरे माध्यम से उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वेकेंसी और आयु मानदंड

भारत भर में यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के लिए कुल 44 वैकेंसी की घोषणा की गई है. फॉर्म भरने के लिए अधिकतम आयु 30 साल और न्यूनतम आयु 21 साल है. नाबार्ड ने यह भी बताया कि केवल 1 नवंबर 2025 तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र (परिणाम) ही स्वीकार्य होंगे. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शैक्षणिक योग्यताओं की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन उन्हें दो चरणों में परखकर किया जाएगा-

चरण 1: उम्मीदवारों के एप्लीकेशन की जांच एक कमिटी उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, कार्य अनुभव, प्रोफाइल और आशय पत्र के आधार पर करेगी.

चरण 2: शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल सिलेक्शन कमिटी के सामने इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे.

फाइनल अपॉइंटमेंट नाबार्ड के नियुक्त मेडिकल ऑफिसर से मंजूरी मिलने के बाद मिलेगा.

कैसे करें आवेदन?

ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाएं.

यंग प्रोफेशनल 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

आपको पात्रता संबंधी सभी शर्तें और निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे. कृपया ऑनलाइन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी भरें.

अपनी पसंदीदा जगह और विषय का चुनाव करें.

मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.

ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

