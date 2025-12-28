FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

‘कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका अंत नहीं हो सकता’: 140वें स्थापना दिवस पर बोले पार्टी अध्यक्ष, BJP पर भी तीखा हमला

‘कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका अंत नहीं हो सकता’: 140वें स्थापना दिवस पर बोले पार्टी अध्यक्ष, BJP पर भी तीखा हमला

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकरों में छिपी रही पाक सेना, राष्ट्रपति जरदारी के बयान से उजागर हुई सच्चाई

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकरों में छिपी रही पाक सेना, राष्ट्रपति जरदारी के बयान से उजागर हुई सच्चाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश

अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश

2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

NABARD में यंग प्रोफेशनल्स की निकली बंपर भर्ती, ₹70 हजार तक मिलेगी सैलरी

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट यानी नाबार्ड ने यंग प्रोफेशनल पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. जानें फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 28, 2025, 03:02 PM IST

NABARD में यंग प्रोफेशनल्स की निकली बंपर भर्ती, ₹70 हजार तक मिलेगी सैलरी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट यानी नाबार्ड ने यंग प्रोफेशनल पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. यह भर्ती संविदा पर आधारित होगी जिसकी अवधि 1 साल की है. जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 

वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि एक साल की है लेकिन उम्मीदवार के प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर इसे अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. इस पद के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 70 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. उम्मीदवार इन पदों के लिए 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. नाबार्ड ने यह साफ कर दिया है कि ऑनलाइन के अलावा किसी दूसरे माध्यम से उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

वेकेंसी और आयु मानदंड
भारत भर में यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के लिए कुल 44 वैकेंसी की घोषणा की गई है. फॉर्म भरने के लिए अधिकतम आयु 30 साल और न्यूनतम आयु 21 साल है. नाबार्ड ने यह भी बताया कि केवल 1 नवंबर 2025 तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र (परिणाम) ही स्वीकार्य होंगे. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शैक्षणिक योग्यताओं की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन उन्हें दो चरणों में परखकर किया जाएगा-
चरण 1: उम्मीदवारों के एप्लीकेशन की जांच एक कमिटी उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, कार्य अनुभव, प्रोफाइल और आशय पत्र के आधार पर करेगी.
चरण 2: शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल सिलेक्शन कमिटी के सामने इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे. 

फाइनल अपॉइंटमेंट नाबार्ड के नियुक्त मेडिकल ऑफिसर से मंजूरी मिलने के बाद मिलेगा.

कैसे करें आवेदन?
ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाएं.
यंग प्रोफेशनल 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.
आपको पात्रता संबंधी सभी शर्तें और निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे. कृपया ऑनलाइन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी भरें.
अपनी पसंदीदा जगह और विषय का चुनाव करें.
मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
साइंस की किस डिग्री को कहा जाता है रोगों का जासूस? बीमारियों की तह तक पहुंचते हैं एक्सपर्ट
साइंस की किस डिग्री को कहा जाता है रोगों का जासूस? बीमारियों की तह तक पहुंचते हैं एक्सपर्ट
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
MORE
Advertisement