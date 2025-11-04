NABARD में निकली ग्रेड A अफसरों की बंपर वैकेंसी, जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख

NABARD ने ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं. जानें आवेदन शुल्क से लेकर एग्जाम पैटर्न तक सबकुछ...

NABARD Grade A Notification 2025: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूलर डेलवेपमेंट ने ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं. उम्मीदवार अब वित्त, कृषि, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और राजभाषा सहित विभिन्न विशेषज्ञता वाले विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बैंक ने उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

NABARD Grade A Notification 2025: पात्रता मानदंड

योग्यताएं पदों के मुताबिक अलग-अलग हैं-

सामान्य: 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी - 55%) या 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री/एमबीए (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी - 50%)। सीए/सीएस/आईसीडब्ल्यूए और पीएचडी धारक भी पात्र हैं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट: स्नातक डिग्री + आईसीएआई सदस्यता.

वित्त: बीबीए/बीएमएस (वित्त/बैंकिंग), एमबीए/पीजीडीएम (वित्त) या फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में बैचलर्स की डिग्री.

कंप्यूटर/आईटी: सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, एमएल, एआई में स्नातक या स्नातकोत्तर, वैकल्पिक रूप से, डीओईएसीसी 'बी' लेवल के साथ स्नातक.

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य पालन, बागवानी, वानिकी और खाद्य प्रसंस्करण में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री.

इंजीनियरिंग: स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, पर्यावरण और भू-सूचना विज्ञान की डिग्री.

विकास प्रबंधन एवं मानव संसाधन: सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास, विकास अध्ययन या मानव संसाधन प्रबंधन में प्रासंगिक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री.

राजभाषा: अंग्रेजी या हिंदी में स्नातक के साथ अनुवाद में पीजी डिप्लोमा या स्नातक पाठ्यक्रम में प्रासंगिक भाषा अध्ययन के साथ हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री.

अंकों की आवश्यकता: सामान्यतः स्नातक डिग्री में 60% और स्नातकोत्तर डिग्री में 55%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए छूट के साथ.

NABARD Grade A Notification 2025: आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 150/- रुपये और बाकी उम्मीदवारों को 800 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे.

NABARD Grade A Notification 2025: परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और तैयारी के सुझाव

परीक्षा में प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू राउंड शामिल है. प्रीलिम्स परीक्षा में सात खंड- रीजनिंग, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और एग्रीकल्चर एंड रूलर डेवलेपमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. वहीं मेन्स वर्णनात्मक अंग्रेजी परीक्षा सहित तीन चरण में होगा. इसमें सफल उम्मीदवार को पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से