MSBTE Result Winter 2025: MSBTE विंटर सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, result.msbte.ac.in पर ऐसे करें चेक

MSBTE Result Winter 2025: महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) ने विंटर सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स विंटर सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने इनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर का इस्तेमाल करना होगा.

बता दें MSBTE विंटर सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थीं. एमएसबीटीई विंटर सेमेस्टर के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, सब्जेक्टवाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स, रैंक और दूसरी जरूरी जानकारी जैसे अहम डिटेल्स शामिल होंगे.

MSBTE Result Winter 2025: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना MSBTE विंटर सेमेस्टर का स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट result.msbte.ac.in पर जाएं.

- MSBTE विंटर सेमेस्टर रिजल्ट/स्कोरकार्ड पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

- अपना इनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर एंटर करें.

- एमएसबीटीई विंटर सेमेस्टर का स्कोरकार्ड का पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें.

MSBTE इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और कई दूसरे फील्ड में डिप्लोमा प्रोग्राम करवाता है. सबसे अधिक डिमांड वाले कोर्स में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और फॉर्मेसी शामिल हैं. इन कोर्स के अलावा MSBTE इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म, केटरिंग जैसे कई अलग-अलग फील्ड में डिप्लोमा करवाता है.

