MSBTE Result Summer 2026: डिप्लोमा पास करने के बाद क्या होगा अगला कदम? जानें हायर स्टडीज से जॉब पाने कर सभी ऑप्शन्स

MSBTE Result Summer 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) कभी भी समर डिप्लोमा एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है, जानें एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स के पास हायर स्टडीज और जॉब पाने के लिए क्या विकल्प हैं...

कभी भी जारी हो सकता है MSBTE डिप्लोमा समर एग्जाम का रिजल्ट

23 अप्रैल से 16 मई 2026 तक हुई थीं परीक्षाएं

इनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर का इस्तेमाल करके चेक कर पाएंगे नतीजे

पिछले साल 2025 में 20 जून को आया था रिजल्ट

MSBTE Result Summer 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) कभी भी समर डिप्लोमा एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है. एक बार नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने इनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट msbte.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. समर डिप्लोमा कोर्स की थ्योरी की परीक्षाएं 23 अप्रैल से 16 मई 2026 तक आयोजित की गई थीं. वहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स 8 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुए थे. महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और दूसरे टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई कर रहे हजारों स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे.

MSBTE Result Summer 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

स्टूडेंट्स अपना MSBTE समर डिप्लोमा एग्जाम का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट msbte.ac.in पर जाएं.

- होम पेज पर जाकर MSBTE Summer Diploma Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां एक नया पेज खुलेगा जिसमें उम्मीदवारों को अपने लॉगइन डिटेल्स को एंटर करना होगा.

- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपना रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपना MSBTE समर डिप्लोमा रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.



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MSBTE Result Summer 2026: पिछले 5 साल का रिजल्ट पैटर्न क्या है?

अगर पिछले 5 साल का MSBTE समर डिप्लोमा रिजल्ट जारी होने का पैटर्न देखें तो जून या जून के बाद ही नतीजों का ऐलान किया गया है. पिछले तीन साल से यह रिजल्ट जून में जारी किया जा रहा है. साल 2025 में नतीजे 20 जून, साल 2024 और 2023 में 29 जून को जारी किए गए थे. इससे पहले साल 2022 में यह रिजल्ट 29 जुलाई और साल 2021 में 31 अगस्त को जारी किया गया था. इस साल भी रिजल्ट जून के तीसरे हफ्ते में जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

MSBTE Result Summer 2026: रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों को आगे क्या करना होगा?

एक बार MSBTE समर डिप्लोमा रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के पास दो विकल्प होंगे. पहला विकल्प हायर स्टडीज का होगा. जो उम्मीदवार अपने डिप्लोमा कोर्स के फाइनल ईयर में हैं और बीई या बीटेक जैसे डिग्री कोर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं, उन्हें स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) में भाग लेना होगा. इसमें उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करना होगा. इसके बाद कैंडिडेट्स अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज का प्रिफरेंस भर पाएंगे. सेल उम्मीदवारों के नंबर, प्रिफरेंस और सीटों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें कॉलेज और कोर्स अलॉट करेगा.

वहीं, जो उम्मीदवार आगे हायर स्टडीज की जगह जॉब करना चाहते हैं, वे अपने कॉलेज की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल से कॉन्टैक्ट करके कैंपस ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं. इससे उनका कैंपस प्लेसमेंट होगा और वे बड़ी कंपनियों में जॉब पा सकेंगे. इसके अलावा डिप्लोमा पूरा करने वाले स्टूडेंट्स जूनियर इंजीनियर, ट्रेनी या टेक्नीशियन जैसे पोस्ट के लिए सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं.

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MSBTE Result Summer 2026: फेल हुए या कम नंबर पाने वाले उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

जो उम्मीदवार अपने MSBTE समर रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, वे रि-इवैल्यूएशन या रि-चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उन्हें इसके लिए रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा. वहीं, जिन स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं या वे फेल हो गए हैं, वे फिर से परीक्षा में बैठने के लिए ATKT(Allowed to Keep Terms) या बैकलॉग फॉर्म भर सकेंगे.

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MSBTE Result Summer 2026: क्या है महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड?

महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जो महाराष्ट्र सरकार के अधीन है. यह राज्य के पॉलिटेक्निक और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े कामों की देखरेख करता है. इसका काम तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और शैक्षणिक मानकों को सुधारना है. इसके अलावा यह इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच सहयोग बढ़ाने और नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देता है.



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