MSBSHSE SSC 10th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड में 92.09% स्टूडेंट्स हुए पास, इस लिंक से क्लिक कर चेक करें रिजल्ट

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने महाराष्ट्र हाईस्कूल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 92.09% स्टूडेंट्स पास हुए, जानें डिटेल्स...

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने महाराष्ट्र हाईस्कूल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड की एसएससी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पास परसेंट, टॉपर्स और जिलेवार प्रदर्शन जैसे डिटेल्स की घोषणा की. इस साल रेगुलर स्टूडेंट का पास परसेंट 92.09% रहा. प्राइवेट स्टूडेंट्स में से 76.33% पास हुए.

महाराष्ट्र एसएससी के नतीजों में कोंकण डिवीजन 97.62 प्रतिशत के साथ टॉप पर रहा. कोल्हापुर में 95.47 प्रतिशत, मुंबई में 94.97 प्रतिशत, पुणे में 94.24 प्रतिशत, नासिक में 90.53 प्रतिशत और अमरावती में 90.50 प्रतिशत पास परसेंट दर्ज की गई. नागपुर में 89.07 प्रतिशत, सी. संभाजीनगर में 88.41 प्रतिशत और लातूर में 88.42 प्रतिशत पास परसेंट रहा.

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: कैसे चेक करें महाराष्ट्र बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट?

अपना महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आप नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in या sscresult.mkcl.org पर जाएं.

- होमपेज पर मौजूद Maharasthra SSC Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट करें.

- भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए अपनी मार्कशीट सेव करके रख लें.



MSBSHSE SSC 10th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए MHHSC टाइप करें. अपना सीट नंबर एंटर करें और उसे 57766 पर भेजें. इसके बाद आपका रिजल्ट आपको मोबाइल पर दिखाई देगा. इस साल दसवीं के रिजल्ट में कुल 12,036 उम्मीदवारों ने 90 प्रतिशत और उससे अधिक नंबर हासिल किए हैं.

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: कब होंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स?

इस साल महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम के लिए कुल 16,15,489 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें 8,65,740 लड़के और 7,49,736 लड़कियां थीं और 13 ट्रांसजेंडर भी शामिल थे. राज्य भर में 5,111 केंद्रों पर यह परीक्षाएं आयोजित की गई थीं. मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और कोल्हापुर सहित नौ मंडलों के स्टूडेंट्स ने बोर्ड परीक्षाओं में भाग लिया. महाराष्ट्र हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं.

महाराष्ट्र बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होना होगा. सप्लीमेंट्री एग्जाम जून-जुलाई में आयोजित की जाएंगी. महाराष्ट्र बोर्ड ने पिछले साल 2025 में 24 जून से 8 जुलाई तक कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित क थी और इसका रिजल्ट 29 जुलाई 2025 को जारी किया गया था.



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