MPSC State Service Notification 2026: इस राज्य में ग्रुप A और B के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता और फीस

MPSC State Service Notification 2026: अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने एमपीएससी राज्य सेवा भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दी है. महाराष्ट्र भर में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल https://mpsc.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती में पुलिस, राज्य कर, श्रम, कौशल विकास, परिवहन और उत्पाद शुल्क सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 139 वैकेंसी शामिल हैं.

यह परीक्षा महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत आयोजित की जाती है. पात्र उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले शैक्षणिक और आयु संबंधी मानदंडों को पूरा करना होगा. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 14 मार्च 2026 को रात 11:59 बजे तक है. इसके लिए परीक्षाएं 29 मार्च से 26 अप्रैल 2026 के बीच कई चरणों में अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई और पुणे के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी.

MPSC State Service Notification 2026: अहम तारीखें

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख- 14 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे)

महाराष्ट्र स्टेट सर्विस मेन एग्जाम (फेज 1)- 29 मार्च 2026 (29 मार्च 2026)

महाराष्ट्र स्टेट सर्विस मेन एग्जाम (फेज 2)- 5 अप्रैल 2026

महाराष्ट्र स्टेट सर्विस मेन एग्जाम (फेज 3)- 18 अप्रैल 2026

महाराष्ट्र स्टेट सर्विस मेन एग्जाम (फेज 4)- 19 अप्रैल 2026

महाराष्ट्र स्टेट सर्विस मेन एग्जाम (फेज 5)- 26 अप्रैल 2026

MPSC State Service Notification 2026: रिक्तियों और पदों के डिटेल्स

इस भर्ती में ग्रुप-ए के कई अहम पद जैसे डिप्टी एसपी/असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (4 पद), असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर (79 पद), असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (1 पद), स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्यनोरशिप एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर (2 पद), असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर(21 पद) शामिल हैं.

इस भर्ती में ग्रुप बी के कई अहम पद जैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमें का कैबिनेट ऑफिसर(3 पद), असिस्टेंट ग्रुप डेवलेपमेंट ऑफिसर (15 पद), डिप्टी सुपरिटेंडेंट, स्टेट एक्साइज (1 पद), असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेट एक्साइज (1 पद), असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर/रिसर्च ऑफिसर (4 पद), स्किल डेवलेपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्यनोरशिप गाइडेंस ऑफिसर (5 वैकेंसी) शामिल हैं.

MPSC State Service Notification 2026: पात्रता मानदंड और फीस

असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री और भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. बाकी सभी पदों के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री जरूरी है. आयु सीमा 1 जुलाई 2025 तक 18 या 19 से 38 साल तक है, जिसमें आरक्षित कैटिगरी, ईडब्ल्यूएस, अनाथों और दिव्यांगजनों के लिए पांच साल की छूट दी गई है.

आवेदन शुल्क सामान्य कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए 544 रुपये है, जबकि आरक्षित कैटिगरी, ईडब्ल्यूएस, अनाथों और दिव्यांगजनों के लिए 344 रुपये का भुगतान करना होगा.

MPSC State Service Notification 2026: आवेदन प्रक्रिया

आवेदक https://mpsconline.gov.in/candidate पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में और दूसरे डिटेल्स https://mpsc.gov.in/adv_notification/8# पर संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं. सभी पद महाराष्ट्र के लिए ही हैं, जो ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अवसर प्रदान करते हैं.

ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक

