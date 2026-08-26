MPSC ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, जानें क्यों लेना पड़ा यह फैसला और अब कब होगा नया एग्जाम

MPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर पदों के लिए हो रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. जानें आयोग ने यह कदम क्यों उठाया और अब तक की प्रक्रिया में क्या-क्या हो चुका है...

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर के ग्रुप बी पदों के लिए चल रही भर्तियों को रद्द कर दिया है. 22 मार्च 2026 को आयोजित हुए स्क्रीनिंग एग्जाम में कथित कदाचार की शुरुआती जांच के बाद यह कदम उठाया गया है. आयोग की नजर में यह मामला तब आया, जब 22 से 26 जुलाई के बीच उम्मीदवारों और जन प्रतिनिधियों ने आयोग से पेपर लीक की शिकायतें करनी शुरू कर दी.

पेपर लीक की शिकायतों के बाद शुरू हुई थी जांच

आयोग को मिली शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि परीक्षा से पहले 20 मार्च को कुछ उम्मीदवारों को क्वेश्चन पेपर मिल गए थे. यह सामग्री कथित तौर पर सोशल मीडिया और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए बांटी गई थी. इसके बाद MPSC ने 27 जुलाई को मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और आरोपों की जांच का अनुरोध किया. मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त ने शुरुआती जांच की रिपोर्ट कमीशन को सौंपी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जांच में पाया गया कि एक उम्मीदवार को क्वेश्चन पेपर मिला था और उसने इसका फायदा भी उठाया. हालांकि, एमपीएससी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि पूरा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था या कई उम्मीदवारों को इससे फायदा पहुंचा. कमीशन ने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला परीक्षाओं की गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शिता और निष्पक्षता की रक्षा करने और भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के भरोसे को बनाए रखने के लिए लिया गया है.

एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा का फिर से आयोजन करेगा. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन्हें फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी. आयोग कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फीस भी नहीं लेगा. रि-एग्जाम के तारीखों की घोषणा आयोग अलग से करेगा.

ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में अब तक क्या-क्या हुआ?

बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया में अब तक इंटरव्यू राउंड खत्म होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है. ड्रग इंस्पेक्टर पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2025 को जारी किया गया था. इसका स्क्रीनिंग एग्जाम महाराष्ट्र के छह संभागीय मुख्यालयों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन आयोजित किया गया था. इसके बाद आयोग ने 12 जून को स्क्रीनिंग एग्जाम का रिजल्ट जारी किया था जिसमें 506 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था.

इसका इंटरव्यू 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच हुआ था और इसमें 488 उम्मीदवार शामिल हुए थे. इसके बाद कमीशन ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए सिलेक्ट हुए 485 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे और 3 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया था. अब इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने से एमपीएससी उन उम्मीदवारों के लिए एक नया स्क्रीनिंग एग्जाम आयोजित करेगा जिन्होंने पहले आवेदन किया था.