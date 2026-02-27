MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

MPSC Prelims Result 2026: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPSC सिविल सर्विसेज गैजेटेड कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

MPSC Prelims Result 2026: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPSC सिविल सर्विसेज गैजेटेड कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रीलिम्स परीक्षा ग्रुप ए और बी राज्य सिविल सेवा पदों के लिए चयन प्रक्रिया का पहला चरण है. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 385 पदों को भरना है. आयोग ने पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी किया है जिसमें अगले चरण यानी मेन्स परीक्षा के लिए सफल हुए उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम शामिल है.

इसके साथ ही आयोग ने रिजल्ट के डॉक्यूमेंट में कटऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं. ये मार्क्स न्यूनतम स्कोर निर्धारित करते हैं जो हर उम्मीदवार को अर्हता पाने और चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए इतने या इससे ज्यादा नंबर लाना जरूरी होता है. प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार अब महाराष्ट्र सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में शआमिल होनेके पात्र हैं जिसमें 800 नंबरों के 6 प्रश्नपत्र होंगे. इन प्रश्नपत्रों में महाराष्ट्र का भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास, मानव विकास और सामान्य अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं.

MPSC Prelims Result 2026: कैसे चेक करें महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स का रिजल्ट?

उम्मीदवार एमपीएससी सिविल सेवा 2026 का रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें और MPSC Civil Services Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- स्क्रीन पर दिखाई दे रही पीडीएफ फाइल को खोलें और Ctrl + F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर खोजें.

उम्मीदवार यहां क्लिक करके अपना महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को एमपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रिजल्ट की पूरी जानकारी पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से