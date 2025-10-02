MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और परीक्षा से जुड़ी कई जानकारियां भी दी गई हैं. जानें सारी डिटेल्स...

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी. हालांकि परीक्षा की निश्चित तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है. MP SET का आयोजन राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु किया जाता है.

परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम

आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार एमपी सेट परीक्षा 31 विषयों में आयोजित की जाएगी. इन विषयों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) और यूजीसी-सीएसआईआर नेट के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा. इसका मतलब है कि नेट की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को एमपी सेट की तैयारी के लिए अलग से नया पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना होगा.

एमपीपीएससी ने जिन 31 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, उनमें केमेस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिकल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, ट्रेडिशनल संस्कृत सबजेक्ट (ज्योतिष, व्याकरण, प्राच्य साहित्य आदि), ज्योग्रफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, होम साइंस, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रैटजिक स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक , डांस, फाइन आर्ट्स और योगा शामिल हैं.

एमपी सेट परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

राज्य पात्रता परीक्षा (SET) राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों और प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित की जाती है. आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के लगभग 560 पद रिक्त हैं.

एमपीएससी ने बताया है कि परीक्षा की विस्तृत अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन संबंधी पूरी जानकारी जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की तारीखों और परीक्षा से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत रहने के लिए आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें. मध्य प्रदेश SET परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक अहम अवसर है जो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने के इच्छुक हैं.

