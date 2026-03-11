MPPSC SET Answer Key 2026: एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी, जानें कब तक कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

MPPSC SET Answer Key 2026: MPPSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर स्टेट एलिजिबिलटी टेस्ट 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

MPPSC SET Answer Key 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर स्टेट एलिजिबिलटी टेस्ट 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आंसर की देखकर अपने उत्तरों की समीक्षा कर सकते हैं और अपने नंबरों को कैलकुलेट कर सकते हैं. मध्य प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा एक ही सेशन में आयोजित की गई थी. आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है जिससे उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना ऑफिशियल उत्तरों से कर सके.

MPPSC के जारी नोटिफिकेशन नंबर 01/2025 के अनुसार परीक्षा एक ही सेशन में आयोजित की गई थी और इसमें दो पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शामिल थे. पहले पेपर में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल थे जबकि दूसरे पेपर में वैकल्पिक विषयों से जुड़े सवाल थे. यह परीक्षा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पदों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की गई थी.

MPPSC SET Answer Key 2026: परीक्षा की अहम तारीखें

ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख- 15 अक्तूबर 2025

स्टेट एलिजिबिलटी टेस्ट एग्जाम- 1 मार्च 2026

प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तारीख- 10 मार्च 2026

प्रोविजनल आंसर की में क्वेश्चन पेपर के चारों सेटों- A, B, C और D के जवाब शामिल हैं. दूसरे पेपर में 31 ऑप्शनल सब्जेक्ट शामिल थे. इन विषयों में केमेस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन्स, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रैटजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अर्थ साइंस, ज्यॉग्रफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, बायोलॉजी, मैनेजमेंट, मराठी, मैथमेटिकल साइंसेस, म्यूजिक, स्टेज आर्ट, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स और योगा शामिल हैं.

एमपी सेट 2026 की आंसर की चेक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

MPPSC SET Answer Key 2026: कैसे करें ऑब्जेक्शन?

प्रोविजनल आंसर की में गड़बड़ी मिलने पर उम्मीदवार MPPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. ऑब्जेक्शन आयोग की वेबसाइट पर पांच दिन के अंदर ही दर्ज करनी होगी. ऑब्जेक्शन कराते समय उम्मीदवारों को प्रमाणित रिफ्रेंस भी देना होगा जिसमें रिफ्रेस बुक का नाम, लेखक का नाम, संबंधित पेज नंबर, पब्लिकेशन का साल और संस्करण शामिल हों. ऑब्जेक्शन के समर्थन में डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे. इन 5 दिनों के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

MPPSC SET Answer Key 2026: मार्किंग स्कीम और स्कोर कैलकुलेशन

एमपी एसईटी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं. हर सही जवाब पर उम्मीदवारों को दो नंबर दिए जाएंगे. गलत जवाब के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और जिस सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, उसके लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे. उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की चेक करने के बाद सही जवाब की संख्या को दो से गुणा करके अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

