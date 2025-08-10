MPPSC FSO 2025: मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी अफसर के पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, mppsc.mp.gov.in पर ऐसे करें अप्लाई

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है, जानें सारी डिटेल्स और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक...

MPPSC FSO 2025: अगर आपने अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कीजिए. आज इस पद पर आवेदन करने की आखिरी तारीख है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे जल्दी से जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर लें.

इस भर्ती के तहत कुल 67 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी. उम्मीदवार दिए गए लिंक पर क्लिक कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

MPPSC FSO 2025: आवेदन शुल्क

एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि बाकी सभी कैटिगरी के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क लागू होगा.

MPPSC FSO 2025 के लिए पात्रता मानदंड

इच्छुक उम्मीदवारों को एफएसओ भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

1. आयु सीमा

अभ्यर्थियों की आयु 1 जनवरी 2026 तक 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश सरकार के मानदंडों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी

2. शैक्षिक योग्यता

आवेदकों के पास निम्नलिखित में से किसी भी मान्यता प्राप्त विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए:

खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रसंस्करण / खाद्य इंजीनियरिंग

डेयरी प्रौद्योगिकी / जैव प्रौद्योगिकी

तेल प्रौद्योगिकी / कृषि विज्ञान / पशु चिकित्सा विज्ञान

जैव रसायन / सूक्ष्म जीव विज्ञान / रसायन विज्ञान / चिकित्सा डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए तथा किसी सक्षम प्राधिकारी जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) या समकक्ष द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए.

MPPSC FSO 2025: कैसे करें आवेदन?

-ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Apply Online टैब पर क्लिक करें.

- FSO Post 2025 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

- लॉग इन करें और पदों के लिए आवेदन करें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.

- भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

MPPSC FSO 2025 के लिए आवेदन करने के लिए सीधा लिंक

