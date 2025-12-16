FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

MPPSC Calendar 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम

MPPSC ने विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए साल 2026 का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. जानें कब होगा कौन सा एग्जाम...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 16, 2025, 02:04 PM IST

MPPSC Calendar 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम

MPPSC Calendar 2026

MPPSC Calendar 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए साल 2026 का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर एग्जाम शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 हाई कोर्ट से निर्देश प्राप्त होने के बाद आयोजित की जाएगी.

MPPSC Calendar 2026 डाउनलोड करने का तरीका

- MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं.
- MPPSC की 2026 की संभावित परीक्षा कैलेंडर से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
- परीक्षा की संभावित तारीखों वाली एक पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी.
- परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सुरक्षित रखें.

इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें MPPSC Calendar 2026

MPPSC Calendar 2026 किस दिन होगा कौन सा एग्जाम?
MPPSC Exam Calender 2025.png

MPPSC Calendar 2026 भर्ती के लिए कैसे आवेदन करें?
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
- जरूरी डिटेल्स भरें और संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.
- आवेदन जमा करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें.

एमपीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि यह कैलेंडर अस्थायी है और प्रशासनिक या न्यायिक कारणों से इसमें बदलाव हो सकता है. विस्तृत परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, विज्ञापन और इंटरव्यू प्रोग्राम आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर नियमित रूप से विजिट करें.
 

