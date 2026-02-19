MPMSU Result 2025: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने जारी किया B.Sc नर्सिंग का रिजल्ट, यहां करें फटाफट चेक

MPMSU Result 2025: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर ने कई कोर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं. नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक करके आप फटाफट अपने नतीजे चेक कर सकते हैं...

MPMSU Result 2025: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर ने बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का रिजल्ट अगस्त 2025 और DMLT परीक्षा अप्रैल 2025 के लिए MPMSU रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. इस रिजल्ट के जारी होने से मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को राहत मिली है. इससे पहले यूनिवर्सिटी ने BNYS 1st Aug 25, BNYS 2nd Oct 25, BNYS 3rd Oct 25, BAMS 2nd(S&E)March 25(C), BSC नर्सिंग 1st May 24, BSC नर्सिंग 1st (M&S) अप्रैल 25, DBT अप्रैल 25, MPT Aug 25, BPT 3rd (S&E) Oct 25 और (BOT 4th July 2025, BDS फाइल (S&E) Sept 25 के रिवेरिफिकेशन) के नतीजे पहले जारी कर चुका है.

स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये रिजल्ट कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए हैं. यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और निर्धारित परीक्षा पोर्टलों पर रिजल्ट अपलोड कर दिए हैं. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने इनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करना होगा. रिजल्ट में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स और पासिंग स्टेटस दिखाई देगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिजल्ट में दिए गए डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक कॉपी प्रिंटआउट करा लें.

MPMSU Result 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- MPMSU की ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल पर जाएं.

- लॉगिन सेक्शन में अपना इनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.

- Student's Login पर क्लिक करें और Online Result या View Result विकल्प चुनें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा. अपने रिजल्ट का रिकॉर्ड रखने के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट रख लें.

यहां क्लिक करके फटाफट चेक करें MPMSU Result 2025

MPMSU Result 2025: रि-वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू

MPMSU ने नंबरों के रि-वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे ऑफिशियल रिवेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. केवल ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से पेमेंट की पुष्टि के साथ प्रस्तुत किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.उम्मीदवार यहां क्लिक करके एमपीएमएसयू रिजल्ट 2026 से संबंधित ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं.

