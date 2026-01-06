FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश में कब होगी कौन सी सरकारी परीक्षा? MPESB ने जारी किया कैलेंडर

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB ने 2026 की परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, यहां देखें किस दिन होगी कौन सी परीक्षा...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 06, 2026, 04:20 PM IST

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश में कब होगी कौन सी सरकारी परीक्षा? MPESB ने जारी किया कैलेंडर

MPESB Calendar 2026

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB ने 2026 की परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है. जो युवा मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए इस एग्जाम कैलेंडर के बारे में जानकारी होना अहम है. इस कैलेंडर में मध्य प्रदेश में जनवरी से दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम बताया गया है.

MPESB Exam Calender 2026: कैलेंडर में किन परीक्षाओं की जानकारी?

एमपीईएसबी परीक्षा कैलेंडर 2026 में शामिल प्रमुख कैटिगरी शामिल है-
1. विभिन्न सरकारी पदों के लिए सामूहिक भर्ती परीक्षाएं
2. पुलिस भर्ती परीक्षाएं जिनमें कांस्टेबल और इसी प्रकार के पदों के लिए परीक्षाएं शामिल हैं.
3. नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम
4. शिक्षक पात्रता और भर्ती परीक्षा
5. एमपीईएसबी की आयोजित प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम

MPESB Exam Calender 2026: यहां चेक करें कैलेंडर
MPESB


MPESB Exam Calender 2026: एग्जाम कैलेंडर का फायदा

वार्षिक कैलेंडर के अनुसार एमपीईएसबी की परीक्षाएं पूरे साल बिना किसी लंबे अंतराल के आयोजित की जाती हैं जिससे भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. कैलेंडर के पहले भाग में प्रमुख परीक्षाओं के बारे में जानकारी, वैकेंसी की अनुमानित संख्या और रिजल्ट जारी होने का संभावित समय दिया गया है.

उम्मीदवारों के लिए अहम नोट

MPESB ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा का कैलेंडर अस्थायी है और सटीक तिथियां, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से अलग से सूचित किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट लेने और डिटेल्स पाने के लिए एमपीईएसबी की वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें.

