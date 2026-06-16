MPBSE Result 2026: मध्य प्रदेश 10वीं के दूसरे बोर्ड का रिजल्ट जारी, 40.47% रेगुलर स्टूडेंट्स पास, यहां देखें रिपोर्ट कार्ड

MPBSE Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स पास हुए और लड़कों और लड़कियों का प्रदर्शन कैसा रहा...

MPBSE Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट result.mponline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी. मध्य प्रदेश बोर्ड की दूसरी परीक्षा राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर 7 से 19 मई के बीच आयोजित की गई थी.

MPBSE Result 2026: क्या रहा दूसरे बोर्ड एग्जाम का पास परसेंट?

मध्य प्रदेश बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक हाई स्कूल की दूसरी बोर्ड परीक्षा में कुल 1,44,787 रेगुलर स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, इनमें से 58,608 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की जिससे रेगुलर स्टूडेंट्स का पास परसेंट 40.47 प्रतिशत रहा. इनमें लड़कियों का पास परसेंट लड़कों से ज्यादा रहा. इस परीक्षा में 62,174 लड़कियां शामिल हुईं, जिसमें से 27,710 लड़कियों ने यह परीक्षा पास की जिससे लड़कियों का पास परसेंट 44.56 प्रतिशत रहा. 86,176 रेगुलर स्टूडेंट्स इस परीक्षा में फेल हुए. तीन का रिजल्ट रोक दिया गया और एक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं हुआ. वहीं, 13,344 स्टूडेंट्स ने यह परीक्षा फर्स्ट डिविजन में पास की.

MPBSE Result 2026: कैसे डाउनलोड करें मध्य प्रदेश 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना सेंकेंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- मध्य प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर Important Updates सेक्शन पर क्लिक करें.

- यहां MP 10th Supplementary Result 2026 को सिलेक्ट करें और उस पर क्लिक करें.

- अपने एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- इसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपना 10वीं का स्कोरकार्ड चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

MP Board 10वीं सेकेंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट चेक करने का लिंक

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, स्कूल का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट्स को मिले सब्जेक्ट वाइज मार्क्स , टोटल मार्क्स, ग्रेड और क्वॉलिफाइंग स्टेटस जैसी जानकारियां मौजूद होंगी. बता दें, मध्य प्रदेश बोर्ड रिवाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क लागू कर रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को एक और बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं.