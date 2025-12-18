FacebookTwitterYoutubeInstagram
MP SET 2025 को MPPSC ने किया पोस्टफोन, जानें अब किस तारीख को होगी परीक्षा

Fact Check: क्या PM Modi ने ओमान में पहनी कान की बाली? यहां जानें वायरल दावे का सच

आईसीएआई ने जारी किया सीए इंटर-फाइनल जनवरी सेशन का एडमिट कार्ड, eservices.icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

High IQ Person: हाई IQ वाले लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, सक्सेस पाना है तो आप भी अपनाएं

भारत से लूटे गए पैसों से बनी थी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, इस अंग्रेज ने दास प्रथा से भरी थी तिजोरी

अब NPS के 5 साल का लॉक इन हुआ खत्म, कभी भी निकाल सकते हैं निवेश की 80 प्रतिशत तक की रकम

MP SET 2025 को MPPSC ने किया पोस्टफोन, जानें अब किस तारीख को होगी परीक्षा

MP SET 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा यानी MP SET 2025 को स्थगित करने की घोषणा की है. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 18, 2025, 01:48 PM IST

MP SET 2025

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा यानी MP SET 2025 को स्थगित करने की घोषणा की है. यह पहले 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली थी. आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस बात की जानकारी दी और परीक्षा को स्थगित करने के अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया. एमपीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि एमपी एसईटी 2025 परीक्षा की रिवाइज्ड तारीख बाद में जारी की जाएगी और मूल विज्ञापन में दिए गए नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा.

मध्य प्रदेश एसईटी परीक्षा का आयोजन एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए करता है. यह पात्रता परीक्षा राज्य के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचिंग पदों की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अहम जरूरत है.

MP SET 2025 आवेदन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश एसईटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2025 को खत्म हो गई. उम्मीदवारों को 30 अक्टूबर से 22 नवंबर 2025 तक खुली सुधार अवधि के दौरान अपने जमा किए गए आवेदन पत्रों में सुधार करने का अवसर भी प्रदान किया गया था. परीक्षा के स्थगन के बाद एमपीपीएससी ने आवेदन या सुधार की समयसीमा में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की है.

MP SET 2025 एग्जाम पैटर्न

ऑफिशियल परीक्षा पैटर्न के अनुसार एमपी एसईटी 2025 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें दो प्रश्नपत्र होंगे. पहला प्रश्नपत्र सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है और इसमें 50 प्रश्न होंगे जिनके कुल अंक 100 होंगे और इसमें शिक्षण एवं अनुसंधान योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा. दूसरा प्रश्नपत्र उम्मीदवारों के चुने गए वैकल्पिक विषय पर आधारित होगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे जिनके कुल अंक 200 होंगे. दोनों प्रश्नपत्र एक ही सत्र में कुल तीन घंटे की अवधि के लिए आयोजित किए जाएंगे और परीक्षा के कुल अंक 300 होंगे.

MP SET 2025 योग्यता मानदंड

योग्यता मानदंडों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश एसईटी 2025 परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे. अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 35% निर्धारित किए गए हैं. 
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिवाइज्ड कार्यक्रम और परीक्षा से संबंधित आगे के निर्देशों के लिए नियमित रूप से एमपीपीएससी की वेबसाइट देखते रहें.

