MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

अगर आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने कांस्टेबल के 7500 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आगे जानें इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Sep 15, 2025, 12:08 PM IST

MP Police Vacancy 2025: अगर आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने कांस्टेबल के 7500 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आगे जानें इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स...

MP Police Vacancy 2025: अहम तारीखें-

आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 सितंबर 2025
आवेदन की आखिरी तारीख: 29 सितंबर 2025
आवेदन में सुधार करने की तारीख- 15 सितंबर 2025 से शुरू
आवेदन में सुधार की आखिरी तारीख: 4 अक्टूबर 2025

यह भी पढ़ें- दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, DDA ने निकाली बंपर वैकेंसी

MP Police Vacancy 2025: आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस सामान्य वर्ग के लिए ₹500 प्रति प्रश्न पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए ₹250 प्रति प्रश्न पत्र देने होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क के रूप में 60 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. वहीं रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर्स के माध्यम से फॉर्म जमा करने के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए पोर्टल शुल्क 20 रुपये है.

MP Police Vacancy 2025: कौन कर सकता है आवेदन?

कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास होना जरूरी है. वहीं सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 33 साल और आरक्षित वर्गों के लिए 38 साल निर्धारित किया गया है. इसकी परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 को होने वाली है.

यह भी पढ़ें- बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

MP Police Vacancy 2025: ध्यान रखने के लिए अहम बातें

- उम्मीदवारों का आधार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.
- उम्मीदवारों को परीक्षा में मूल फोटो आईडी कार्ड लाना अनिवार्य है. यह मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी हो सकता है. मूल फोटो आईडी कार्ड के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा.
- उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार नंबर और आधार वीआईडी ​​साथ लाना भी अनिवार्य है.
- प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा.
- उम्मीदवारों को परीक्षा के रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी. देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, धूप का चश्मा, पेपर से नकल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल मना है.
- उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से ही मिलेगा इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रखें.
- उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर बॉल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र लाना होगा.

