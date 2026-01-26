MP Police Constable Result 2025: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या? जानें डिटेल्स

MP Police Constable Result 2025: MPESB ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

MP Police Constable Result 2025: मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड (MPESB) ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए कुल 59,438 उम्मीदवारों ने क्वॉलिफाई किया है.

MP Police Constable Result 2025: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के डिटेल्स

मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग (पुलिस) के पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत 7,500 कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों के लिए आयोजित की गई थी. यह परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक 11 शहरों में आयोजित की गई थी, जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन शामिल हैं.

इन पदों के लिए कुल 9,78,059 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जिनमें से 6,85,504 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और कुल 59,438 उम्मीदवारों ने पहले चरण की परीक्षा पास कर ली है और दूसरे चरण में शामिल होने के पात्र हैं. यह रिजल्ट पर्सेंटाइल स्कोर के आधार पर तैयार किया गया है. हालांकि चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसकी वजह से उम्मीदवारों का पर्सेंटाइल स्कोर प्रदर्शित नहीं किया गया है. यह रिजल्ट प्रोविजनल है और वेरिफिकेशन के अधीन है. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पर्सेंटाइल की डिटेल्ड जानकारी MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

MP Police Constable Result 2025: एडमिट कार्ड से जुड़े डिटेल्स

पहले चरण में पास होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के दूसरे चरण में बैठने की अनुमति दी जाएगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट, फिजिकल एफिसिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से संबंधित सभी जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के नियमों के अनुसार अलग से शेयर की जाएगी.

दूसरे चरण के लिए एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें. रिजल्ट दारी होने के बाद अगर कोई टेक्निकल गलती पाई जाती है तो एमपीईएसबी के पास जरूरी सुधार करने का अधिकार सुरक्षित है.

MP Police Constable Result 2025: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 का रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

- मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

- रिजल्ट की पीडीएफ खोलें और अपना रोल नंबर खोजें.

- रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सेव करके रख लें.

मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 का रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक https://esb.mp.gov.in/results/RESULT_25/PCRT_RES25/PCRT%202025_List_of_Eligible_Candidates_For_Second_Phase.pdf

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरे चरण के कार्यक्रम और एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.