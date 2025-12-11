MP Police ASI Admit Card 2025: एमपी पुलिस ASI और सूबेदार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, esb.mp.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

FacebookTwitterYoutubeInstagram
MP Police ASI and Subedar Admit Card 2025 Update: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने मध्य प्रदेश पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

जया पाण्डेय

Updated : Dec 11, 2025, 10:32 AM IST

MP Police ASI and Subedar Admit Card 2025 Update: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने मध्य प्रदेश पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत 500 वैकेंसी के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा 9 जनवरी 2026 को दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के जरिए 472 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 28 सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के पदों को भरना है.

MP Police ASI And Subedar Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर MP Police ASI/Subedar Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना इनरोलमेंट नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड एंटर करें. 
- अपना एडमिट कार्ड देखने के लिए सर्च करें और हॉल टिकट डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

MP Police ASI Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

MP Police ASI Admit Card 2025 उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह सुनिश्चित करें कि एडमिट कार्ड पर छपी सभी जानकारी जिसमें नाम, परीक्षा केंद्र और समय शामिल हैं, सही हों. रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटा पहले एग्जाम हॉल पर पहुंचें. एडमिट कार्ड, वैध फोटो आईडी कार्ड और निर्देशों में बताए गए सभी डॉक्यूमेंट साथ रखें. परीक्षा कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अध्ययन सामग्री और प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा, दिशा-निर्देशों और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के बारे में अपडेट के लिए esb.mp.gov.in वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

