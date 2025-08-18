MP NEET UG Counselling 2025 पहले राउंड का रिजल्ट आज, dme.mponline.gov.in से यूं करें चेक

आज MP NEET UG Counselling के पहले राउंड का रिजल्ट जारी होने वाला है, जानें अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद उसे कैसे चेक कर पाएंगे आप...

MP NEET UG Counselling 2025: मध्य प्रदेश का पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आज यानी 18 अगस्त को एमपी नीट यूजी के काउंसलिंग के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी करने वाला है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर एमपी नीट राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट देख पाएंगे.

इससे पहले एमपी नीट राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 6 अगस्त के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था. एमपी नीट काउंसलिंग के रिवाइज्ड प्रोग्राम के अनुसार 7 से 11 अगस्त के बीच नए रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एडिट करने की अनुमति दी गई थी. विभाग ने 12 अगस्त को रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की रिवाइज्ड स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की.

MP NEET UG Counselling 2025: इस तारीख के बीच भरने थे विकल्प

मध्य प्रदेश के मूल निवासी और रजिस्टर्ड नए उम्मीदवारों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपना विकल्प भरने और लॉक करने की अनुमति दी गई थी. एमपी नीट काउंसलिंग के पहले दौर में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 19 से 23 अगस्त के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा.

उम्मीदवार 19 से 24 अगस्त के बीच कॉलेज लेवल पर ऑनलाइन रिजाइन या एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं. एडमिशन के समय वे दूसरे चरण में डिग्रेडेशन ऑफ सीट्स का विकल्प भी चुन सकते हैं.

MP NEET UG Counselling 2025: राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे देखें?

1. ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाएं.

2. यूजी काउंसलिंग पेज खोलें और फिर होम पेज पर उपलब्ध अलॉटमेंट लिस्ट लिंक खोलें.

3. राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट लिंक पर क्लिक करें. अगर पूछा जाए तो अपनी लॉगिन जानकारी दें.

4. अपने डिटेल्स सबमिट करें और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखें और अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करें.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को डीएमई एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है.



