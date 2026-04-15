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MP Board Result 2026: CM मोहन यादव थोड़ी देर में जारी करेंगे एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे, ऐसे कर पाएंगे चेक

MP Board Result 2026: थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला हैं, जानें नतीजों से जुड़े हर अपडेट्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 15, 2026, 10:12 AM IST

MP Board Result 2026: CM मोहन यादव थोड़ी देर में जारी करेंगे एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे, ऐसे कर पाएंगे चेक

UP Board Result 2026 (Photo: PTI)

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MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) आज 11 बजे मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जारी करेगा. दोनों ही कक्षाओं के नतीजे एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करेंगे.  जो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mpononline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.

MP Board Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट  mpbse.mpononline.gov.in पर जाएं.
- 'Exam Result' टैब पर क्लिक करें
- 12वीं कक्षा का रिजल्ट देखने के लिए 'MPBSE HSSC Main Examination Results' और दसवीं कक्षा का रिजल्ट देखने के लिए 'MPBSE HSC Main Examination Results 2026' पर क्लिक करें
-  अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी जरूरी लॉगइन डिटेल्स एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें. 
- इसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास डाउनलोड करके रख लें. 

ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म, एसएमएस या एमपीबीएसई मोबाइल एप के माध्यम से भी अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने से पहले स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर जैसे अहम लॉगइन डिटेल्स तैयार रखने की सलाह दी जाती है. 

मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षाएं 13 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित की थीं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की गई थीं. पिछले साल एमपी बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ 6 मई 2025 को सुबह 10 बजे जारी किया था. बता दें मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे. 

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