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MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 15 अप्रैल को जारी करेगा 10-12वीं का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

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MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 15 अप्रैल को जारी करेगा 10-12वीं का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

MP Board Result 2026: MPBSE 15 अप्रैल को 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जारी करेगा. जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 14, 2026, 02:57 PM IST

MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 15 अप्रैल को जारी करेगा 10-12वीं का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

MP Board Result 2026 (File Photo)

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MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) 15 अप्रैल को 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जारी करेगा. मध्य प्रदेश के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है. पोस्ट में लिखा है- 'मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं का परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों का ऐलान मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार में सुबह 11 बजे होगा.

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स mpbse.mponline.gov.in, mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. 

MP Board Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट  mpbse.mpononline.gov.in पर जाएं.
- 'Exam Result' टैब पर क्लिक करें
- 12वीं कक्षा का रिजल्ट देखने के लिए 'MPBSE HSSC Main Examination Results' और दसवीं कक्षा का रिजल्ट देखने के लिए 'MPBSE HSC Main Examination Results 2026' पर क्लिक करें
-  अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी जरूरी लॉगइन डिटेल्स एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें. 
- इसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास डाउनलोड करके रख लें.

ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म, एसएमएस या एमपीबीएसई मोबाइल एप के माध्यम से भी अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने से पहले स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर जैसे अहम लॉगइन डिटेल्स तैयार रखने की सलाह दी जाती है. 

मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षाएं 13 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित की थीं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की गई थीं. पिछले साल एमपी बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ 6 मई 2025 को सुबह 10 बजे जारी किया था. बता दें मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे. 

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