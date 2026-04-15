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MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी और 12वीं में खुशी राय ने किया टॉप

MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. 12वीं में कुमारी खुशी राय और 10वीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 15, 2026, 11:37 AM IST

MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी और 12वीं में खुशी राय ने किया टॉप

MP Board Result 2026 (Image: AI Generated)

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MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) ने 12वीं यानी हायर सेकेंडरी, 10वीं यानी हाईस्कूल और डिप्लोमा इन प्री-स्कूल एजुकेशन (DPSE) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार भी मध्य प्रदेश बोर्ड में लड़कियों ने बाजी मारी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजे जारी किए. स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in या mpbse.mpononline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

मध्य प्रदेश बोर्ड से करीब 16 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे. इसमें से 9.07 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 7 लाख स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे. मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 76.01% रहा और यह 16 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. रिजल्ट में 92.14% के साथ अनूपपुर जिला टॉप में रहा है, वहीं दूसरे नंबर पर अलीराजपुर रहा है. दसवीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी ने पहला स्थान हासिल किया. उन्हें 500 में से 499 अंक मिले हैं. वहीं 12वीं में कुमारी खुशी राय ने बाजी मारी. सुभाष स्कूल की स्टूडेंट खुशी भोपाल की रहने वाली है. वहीं चांदनी विश्वकर्मा दूसरे स्थान पर रहीं.

MP Board Result 2026: कैसे चेक करें 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट? 

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-
- MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाएं.
- मध्य प्रदेश बोर्ड 2026 के कक्षा 10 या 12 के रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और दूसरे जरूरी डिटेल्स एंटर करें.
- सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
- अपनी मार्कशीट को चेक करें और उसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

MP Board Result 2026: SMS से कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट्स 56263 पर MPBSE10 (उनका रोल नंबर) या MPBSE12 (उनका रोल नंबर) भेजकर एसएमएस के माध्यम से अपने एमपी बोर्ड के रिजल्ट देख सकते हैं. स्टूडेंट्स  डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एमपीबीएसई मोबाइल एप के माध्यम से भी अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं. 

कक्षा 12 की परीक्षाएं 7 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं. दोनों कक्षाओं में हिंदी सब्जेक्ट पहला पेपर था.

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