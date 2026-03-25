MP Board 9th 11th Result 2026: क्या मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं-11वीं के नतीजे हुए जारी? जानें सच्चाई

MP Board 9th 11th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें किस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं...

MP Board 9th 11th Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) ने 2026 सेशन के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही कक्षाओं के नतीजे ऑफिशियल पोर्टल educationportal.mp.gov.in पर जारी किए गए हैं, हालांकि इस वेबसाइट पर इन कक्षाओं के रिजल्ट से जुड़ा कोई लिंक नहीं मिला. हालांकि दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in पर आप अपने डिटेल्स लॉगइन करके नतीजे देख सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9वीं और 11वीं के नतीजे ऑनलाइन जारी किए गए हैं और ओरिजनल मार्कशीट स्कूलों को सौंप दी गई है. स्टूडेंट्स को अपने लॉगइन क्रेडेंशियल तैयार रखने चाहिए और अपडेट मिस होने से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को नियमित तौर पर विजिट करते रहना चाहिए.

मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9वीं की परीक्षा में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जबकि 11वीं की परीक्षा करीब 7 लाख स्टूडेंट्स ने दी थी. दोनों ही कक्षाओं में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे.

MP Board 9th 11th Result 2026: कैसे चेक करें मध्य प्रदेश बोर्ड 9वीं और 11वीं के नतीजे?

उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना मध्य प्रदेश बोर्ड 2026 के स्कोरकार्ड को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in या educationportal.mp.gov.in खोलें.

- होम पेज पर Class 9 Result 2026 या Class 11 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने लॉगइन डिटेल्स जैसे रोल नंबर और स्टूडेंट आई एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड पर दिए गए डिटेल्स को सावधानीपूर्वक चेक कर लें और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करें. मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी पाने के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.

MP Board 9th 11th Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9वीं या 11वीं की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पहुंचेंगे. वहीं जो स्टूडेंट्स परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं , उन्हें सप्लीमेंट्री या इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.



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