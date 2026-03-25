FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बैठक में मौजूद, मिडिल ईस्ट संकट सर्वदलीय बैठक जारी, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर बैठक में शामिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MP Board 9th 11th Result 2026: क्या मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं-11वीं के नतीजे हुए जारी? जानें सच्चाई

MP Board 9th 11th Result 2026: क्या मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं-11वीं के नतीजे हुए जारी? जानें सच्चाई

चंद्रमा की ऑर्बिट छोड़ अब Moon Base बनाएगा NASA, मंगल के लिए न्यूक्लियर उड़ान भरने की है प्लानिंग

चंद्रमा की ऑर्बिट छोड़ अब Moon Base बनाएगा NASA, मंगल के लिए न्यूक्लियर उड़ान भरने की है प्लानिंग

बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल

Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल

30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर

30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर

Numerology: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं

इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

MP Board 9th 11th Result 2026: क्या मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं-11वीं के नतीजे हुए जारी? जानें सच्चाई

MP Board 9th 11th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें किस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 25, 2026, 04:25 PM IST

MP Board 9th 11th Result 2026: क्या मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं-11वीं के नतीजे हुए जारी? जानें सच्चाई

MP Board 9th 11th Result 2026 (Image: Official Website Screen grab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

MP Board 9th 11th Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) ने 2026 सेशन के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही कक्षाओं के नतीजे ऑफिशियल पोर्टल educationportal.mp.gov.in पर जारी किए गए हैं, हालांकि इस वेबसाइट पर इन कक्षाओं के रिजल्ट से जुड़ा कोई लिंक नहीं मिला. हालांकि दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in पर आप अपने डिटेल्स लॉगइन करके नतीजे देख सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9वीं और 11वीं के नतीजे ऑनलाइन जारी किए गए हैं और ओरिजनल मार्कशीट स्कूलों को सौंप दी गई है. स्टूडेंट्स को अपने लॉगइन क्रेडेंशियल तैयार रखने चाहिए और अपडेट मिस होने से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को नियमित तौर पर विजिट करते रहना चाहिए.

मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9वीं की परीक्षा में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जबकि 11वीं की परीक्षा करीब 7 लाख स्टूडेंट्स ने दी थी. दोनों ही कक्षाओं में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे. 

MP Board 9th 11th Result 2026: कैसे चेक करें मध्य प्रदेश बोर्ड 9वीं और 11वीं के नतीजे?

उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना मध्य प्रदेश बोर्ड 2026 के स्कोरकार्ड को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in या educationportal.mp.gov.in खोलें.
- होम पेज पर Class 9 Result 2026 या Class 11 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
-  अपने लॉगइन डिटेल्स जैसे रोल नंबर और स्टूडेंट आई एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें. 

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड पर दिए गए डिटेल्स को सावधानीपूर्वक चेक कर लें और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करें. मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी पाने के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है. 

MP Board 9th 11th Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9वीं या 11वीं की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पहुंचेंगे. वहीं जो स्टूडेंट्स परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं , उन्हें सप्लीमेंट्री या इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल
Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल
30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर
30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं
इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं
लोग उड़ाते थे मजाक, आज मांगते हैं काम! इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में चमकीं, फिर 2Yr में खड़ा कर दिया 100Cr का बिजनेस
लोग उड़ाते थे मजाक, आज मांगते हैं काम! इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में चमकीं, फिर 2Yr में खड़ा कर दिया 100Cr का बिजनेस
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल
MORE
Advertisement
धर्म
Durga Stuti Path: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
Mystery Zodiac Signs: इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
Chaitra Navratri Day 6: आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
Horoscope 24 March: मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026 Upay: पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो चैत्र नवरात्रि में अपना लें ये उपाय, गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति
पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो चैत्र नवरात्रि में अपना लें ये उपाय, गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति
MORE
Advertisement