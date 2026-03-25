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MP Board 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड आज 11:30 बजे जारी करेगा पांचवीं और आठवीं का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

RSKMP MP Board Class 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड आज सुबह 11:30 बजे पांचवीं और आठवीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है, जानें किन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर पाएंगे आप...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 25, 2026, 10:45 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड आज 11:30 बजे जारी करेगा पांचवीं और आठवीं का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

MP Board 5th 8th Result 2026 (Photo Credit: Canva)

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RSKMP Class 5th 8th Result 2026: राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश (RSKMP) आज कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. 2026 की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद RSKMP की ऑफिशियल वेबसाइट rskmp.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट सुबह 11:30 बजे जारी किया जाएगा.

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: कब हुई थीं पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की परीक्षाएं?

मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी को शुरू हुई थी और 26 फरवरी 2026 को खत्म हुई थी. वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8 की परीक्षा भी फरवरी में ही आयोजित की गई थी. यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली थी. 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगइन विंडो में अपना रोल कोड और रोल नंबर एंटर करने होंगे. स्टूडेंट्स को क्यूआर कोड के जरिए भी अपना एमपी बोर्ड की कक्षा 5 और 8 के रिजल्ट चेक  और डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा.

मध्य प्रदेश पांचवीं और आठवीं बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी जिसके बाद रिजल्ट का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करके स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. 

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: किन वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-
- rskmp.in
- mpresults.nic.in
- mpbse.nic.in

भ्रम और गलत जानकारी से बचने के लिए स्टूडेंट्स को केवल ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करना चाहिए.

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: कैसे चेक करें मध्य प्रदेश बोर्ड पांचवीं और आठवीं का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. फटाफट रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
- ऑफिशियल वेबसाइट rskmp.in पर जाएं.
- Class 5 Result 2026 या Class 8 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर या समग्र आईडी एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें.
- अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देखें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसे सेव करना न भूलें.

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारियां होंगी?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स को अपने मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कोरकार्ड में स्टूडेंट का नाम, पिता और माता का नाम, रोल नंबर और समग्र आईडी. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल परसेंट और पास/फेल जैसी डिटेल्स तुरंत चेक कर लेनी चाहिए. 

आखिरी समय में होने वाली देरी से बचने के लिए स्टूडेंट्स को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है. बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एकसाथ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे इसलिए भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट को खुलने में दिक्कत आ सकती है. ऐसे समय में धैर्य से काम लें, थोड़ी देर इंतजार करें और अपना रिजल्ट चेक करने के लिए दोबारा प्रयास करें.

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